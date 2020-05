A Tambacounda, le coronavirus a changé de proie. Les victimes sont aujourd'hui, pour la plupart, des agents de santé. Ce lundi 11 mai 2020, la région a enregistré 5 nouvelles contaminations au coronavirus. Tous sont du personnel soignant. Il s'agit de 3 urgentistes (2 femmes et 1 homme) et 1 hygiéniste du centre hospitalier régional. Le 5e cas testé positif est du centre de santé communément appelé CEM.

Après une semaine d'accalmie, on renoue avec les cas de Covid-19 au Sénégal oriental. Parmi les 5 nouvelles contaminations, 3 sont issues de la transmission communautaire et 2 sont des cas contacts suivis, annonce le médecin-chef de la région, Dr Bayal Cissé. Il a présenté la situation hebdomadaire de la pandémie à Tamba. Dans le même temps, 19 ont été testés négatifs, donc déclarés guéris. Parmi ceux-ci, figure le 1er cas communautaire de la région, un agent de santé en service d'hémodialyse à l'hôpital régional de Tambacounda. A ce jour, Tambacounda compte 69 cas positifs, 43 guéris et 26 encore sous traitement au centre de traitement.

Mais le constat est que toutes les dernières contaminations concernent des agents de santé. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Le Dr Cissé, interrogé dernièrement sur la question, avait rétorqué qu'il ne s'agissait nullement d'un manque d'équipements. Selon le patron de la santé de la région, l'équipement est complet et suffisant. Mais alors, ne s'agirait-il pas d'un manque de professionnalisme ou d'une négligence ? En tout cas, quoi que cela puisse être, les populations se sentent menacées. Car si ceux qui sont en charge de leur santé n'arrivent pas à se protéger contre cette maladie, qu'adviendra-t-il de la population ? D'autant plus que, depuis un certain temps, la population a "boycotté" les hôpitaux à cause du coronavirus. Cette situation ne donne-t-elle pas raison à cette dernière ?

Aujourd'hui, on note une peur bleue des personnes vis-à-vis des centres de santé. A l'hôpital régional de Tamba, comme dans plusieurs structures de santé au Sénégal, le personnel soignant est insuffisant. Donc, s'ils tombent malades où sont confinés, ce sera l'hécatombe.

Mais la contamination des agents de santé n'est pas la seule chose qui perturbe la quiétude des populations. Un autre facteur non moins important justifie cette psychose qui habite les Tambacoundois. Il s'agit de la situation qui prévaut dans la cité religieuse de Médina Gounass. En effet, dans cette localité, la propagation de la pandémie atteint des proportions inquiétantes. Dans cette cité religieuse, les habitants n'ont pas encore pris conscience de la maladie. L'état d'urgence, le couvre-feu ne sont pas respectés, encore moins les mesures barrières. Ce qui fait qu'elle est une bombe à ciel ouvert pour Tamba. Car les 2 localités (Médina Gounass et Tamba) sont très proches. Et cette proximité favorise les échanges. Tamba est la porte d'entrée et de sortie de Médina Gounass. Les habitants de la cité religieuse viennent se ravitailler tous les jours à Tamba.

A compter de ce jour, les membres de la famille du 1er cas de Tamba (l'agent de santé) au nombre de 20 sont libres de tout mouvement. En effet, ils ont épuisé aujourd'hui leur période de confinement. Les derniers prélèvements sont revenus négatifs. Au total, 120 contacts sont testés négatifs, après leur confinement dans deux réceptifs de Tamba. Il s’agit des 45 patients d'hémodialyse et de 55 autres personnes contacts.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)