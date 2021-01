La deuxième vague de Covid-19, à Tambacounda, est plus virulente que la première. Les cas graves y sont pris en charge dans le centre de traitement des épidémies (CTE) qui n’est, pour le moment, pas débordé.

Comme partout dans le pays, la deuxième vague de coronavirus est plus meurtrière à Tambacounda. Depuis le 3 décembre, début de la deuxième vague dans la région du Sénégal oriental, 5 décès ont été enregistrés avec une explosion des cas de Covid-19. Dans la région, seuls les cas graves sont référés au CTE. Les cas modérés sont traités dans les districts et les cas simples ou asymptomatiques à domicile.

Ainsi, le médecin-chef de la région (Mcr), Bayal Cissé, souligne que le CTE dispose de toutes les commodités de prise en charge des malades. Il y a 11 lits de réanimation dont 6 dédiés à la Covid-19 et les autres pour l'hôpital régional.

Pour ces 6 lits, il n’y a qu’un seul. Mais le médecin précise que la région n'a pas encore connu de cas qui nécessite une intubation. "Depuis qu'on a commencé, aucun malade n'a été mis sous intubation. Ils n'ont besoin que d'oxygène", dit-il. Et ajoute qu'à ce stade, avoir des lits c'est bien, mais l'oxygène est le plus important et, à ce niveau, le CTE est bien servi.

Pour cette nouvelle vague de Covid-19, depuis le 3 décembre 2020, la région totalise 54 cas testés positifs. Des cas répartis comme suit : 41 cas issus de la transmission communautaire identifiés dans les districts sanitaires de Tamba (32), Koumpentoum (3), Goudiri (3), Bakel (2) et Kidira (1). Ainsi, 13 cas contacts ont été dénombrés à Tamba (3), Koumpentoum (9) et Goudiri (1).

A la date du 18 janvier, 25 patients étaient sous traitement dont 19 à domicile et 6 au CTE. Parmi les 5 décès enregistrés dans la région, 3 sont issus du district sanitaire de Tamba et 2 de Koumpentoum.

Il faut noter, par ailleurs, que depuis l'apparition du premier cas de Covid, le 2 avril 2020, la région de Tambacounda comptabilise 165 cas testés positifs. Parmi ceux-ci, 6 ont perdu la vie, dont 5 depuis début décembre.

