La fondation Sonatel redonne une nouvelle jeunesse au lycée Mame Cheikh Mbaye (LMCM) de Tambacounda, à travers un investissement de 500 millions.

C'est un véritable bijou que le ministre Mamadou Talla a réceptionné, ce lundi 26 janvier 2021, à Tambacounda. Le lycée Mame Cheikh Mbaye, en réfection depuis quelques mois, a été livré, au grand bonheur des potaches. Ces derniers héritent d’un établissement flambant neuf dont la réfection et l’équipement ont coûté un demi-milliard. Puisque la fondation Sonatel a refait la dalle des bâtiments, équipé les salles de classe et les bureaux de l'administration en ventilateurs, chaises, tableaux, etc. Le mur de clôture, d'une longueur de 800 m, a aussi été érigé.

Le lycée Mame Cheikh Mbaye, qui porte le nom de son parrain, construit en 1983, était devenu vétuste, à tel enseigne que les parents craignaient pour la sécurité de leurs enfants. Le lycée était dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs autorités avaient été saisies, à moult reprises, pour sa réhabilitation, en vain. C'est ainsi que le conseil départemental et le gouverneur ont sollicité la fondation Sonatel pour assurer la rénovation de l'infrastructure.

La cérémonie de réception du bâtiment, présidée par le ministre de l'Education nationale, a été une occasion pour ce dernier de remercier la fondation dont l'ambition est "d'offrir des conditions de travail équitable à tous les élèves, en corrigeant les disparités". Dans la mesure où ‘’l'amélioration de l'environnement scolaire de haute qualité facilite un meilleur enseignement et renforce les acquis scolaires". Dans la même optique, il a invité les élèves à redoubler d'efforts pour faire de bons résultats.

Le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, a lui indiqué que la fondation travaille à accompagner le ministère de l'Education nationale pour relever les conditions d'études et d'apprentissage dans les établissements scolaires. "Nous voulons mettre les élèves dans de bonnes conditions de travail, pour leur permettre de devenir des citoyens de demain actifs. La fondation va s'évertuer à récompenser l'excellence", a-t-il conclu.

La fondation a également offert 500 masques, 2 000 flacons de gel hydro-alcoolique et 10 thermo-flashs pour accompagner l'établissement scolaire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. La réhabilitation, la rénovation et l'équipement du plus vieux lycée de la région du Sénégal oriental sont accueillis avec un grand soulagement, mais aussi une grosse satisfaction par les populations du Niani.

Le lycée compte près de 2 500 élèves, de la seconde à la terminale. Ils sont répartis dans 48 salles dont 15 classes de terminale.

Boubaca Agna CAMARA (TAMBA)