C’est une affaire de mœurs très douloureuse qui s’est déroulée à Tambacounda. Soulèye Diatta a violé sa fille, dans des circonstances invraisemblables, avant de prendre la fuite. Les pandores sont à ses trousses.

Dans le village de Sitawoulé, de la commune de Néttéboulou, un fait insolite et dramatique défraie la chronique, depuis la semaine dernière. Il s'agit du viol d'une jeune fille encore mineure, par son père. Cette histoire rocambolesque s'est déroulée à Tambacounda où Soulèye Diatta s’est rendu pour prendre sa fille et l'emmener à son village Sitawoulé, afin qu’elle passe du temps avec sa grand-mère. La jeune fille, très excitée à l'idée de la revoir, s'est empressée, dit-on, de préparer ses bagages et, avec la bénédiction de sa maman qui a divorcé de son père depuis quelque temps, ils ont pris le chemin du village. Le père et la petite assis sur le siège passager de la moto "Jakarta".

A mi-chemin du village qui se trouve dans l'arrondissement de Missirah, le père a demandé au conducteur de la Jakarta de s'arrêter un instant, pour qu’avec l'aide de sa fille, il puisse cueillir des feuilles et racines médicinales destinées à soigner sa fille. Le ‘’Jakartaman’’ s'est exécuté et le père et la fille se sont enfoncés dans la forêt. Une fois à l'abri des yeux du "Jakartaman" et couvert par la végétation, le père a sauté sur sa fille pour satisfaire sa libido. La fille, tétanisée et choquée, étreinte par la peur, s’est laissée faire, sans trop faire de bruit, ni penser à appeler à l'aide.

Après avoir fini de s'acharner sur elle et d’assouvir ses pulsions démoniaques, il l’a ramenée auprès du ‘’Jakartaman’’. Et lui a demandé de continuer la route avec l'enfant. Qu’il allait les rejoindre plus tard au village.

Mais il ne s’est pas rendu compte que sa fille s’était mise à saigner abondamment. Le ‘’Jakartaman’’, lui, a vu le sang s'écouler de la fille. Il a très vite compris ce qu’il s’était passé. Il a alors empoigné le père pervers et lui a intimé l’ordre de continuer avec lui jusqu’au village. En effet, le conducteur se rendait bien compte que s'il arrivait avec la petite fille dans cet état au village, il serait suspecté par les habitants d'être l'auteur de cette ignominie. Désespéré, la mort dans l'âme, le père a alors donné sa carte d'identité au Jakarta et a disparu.

Arrivé au village, le conducteur a expliqué la mésaventure de la petite à la famille qui a aussitôt alerté les pandores de la gendarmerie de Tambacounda.

Depuis, Soulèye Diatta est activement recherché par les pandores. La fille a été conduite à l'hôpital de Tambacounda pour des soins. Sa maman n'a pas de mots assez forts pour d'écrire ce qu'elle éprouve, mais prie de toutes ses forces que son ex-époux pervers soit retrouvé et traduit devant le tribunal.

Boubacar Agna CAMARA