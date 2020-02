Le DG de la Sones a annoncé, hier, que la mise en service de la première composante du projet de KMS3 aura lieu en décembre 2020.

Le chantier de la troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr, dite ‘’KMS3’’, verra sa première composante livrée en fin 2020. L’annonce est du DG de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones). Charles Fall procédait, hier, en compagnie de partenaires de la Banque européenne d’investissement (BEI), à une visite des chantiers du Programme eau potable et assainissement du millénaire (Pepam) à Dakar.

Selon lui, KMS3 a un taux d’exécution de 54 % contre 83 % pour les canalisations. Il s’agit de l’un des projets les plus importants de l'histoire de l'hydraulique au Sénégal, avec un portefeuille de plus de 270 milliards de F CFA. La troisième usine aura une capacité de 200 mille m3/j.

Le Pepam, poursuit-il, est doté d’une enveloppe de 40 milliards de F CFA et concerne les 14 régions du Sénégal. Le nombre de bénéficiaires attendus est estimé à 600 000 personnes. Dans le cadre de cette composante, il y a eu la réhabilitation et l’agrandissement de l’usine de traitement d’eau potable de Ngnith, pour une capacité finale de 64 000 m3/j, la réalisation de 11 forages dans le littoral nord, pour un volume total de 35 000 m3/j. A cela s’ajoute le doublement de la conduite du lac de Guiers sur 155 km, entre Guéoul et Dakar, la construction d’un réservoir de stockage de 25 000 m3 aux Mamelles, la construction de 5 stations de chloration et l’amélioration des outils de gestion des ouvrages par la télégestion.

Egalement, la mise en œuvre de ce programme a permis de réaliser un ensemble d’ouvrages cohérents, de la production aux branchements sur réseaux. Il s’agit des réalisations et de l’extension de deux usines de traitement d’eau à Saint-Louis et à Ziguinchor, pour une production de 14 800 m3/j sur un objectif de 13 000 m3/j, soit un taux de réalisation de 114 %. De 17 forages pour une production supplémentaire de 56 466 m3/j sur un objectif de 37 000 m3/j, soit un taux de réalisation de 152 % dans les centres de l’intérieur (Kaolack, Fatick, Koungheul, Ziguinchor, Thiès, Pire, la Petite Côte, Diakhao, Tambacounda, Kébémer, Dahra, Saint-Louis et Louga).

Il y a aussi lieu de compter l’exécution de 17 châteaux d’eau de 100 à 3 200 m3, pour une capacité de stockage de 18 800 m3 sur un objectif de 21 500 m3, soit un taux de réalisation de 87 %, 742 km d’extension de réseaux sur un objectif de 644 km, soit 115 %, 53 616 branchements sociaux sur un objectif de 51 000 (soit 105 %), 20 041 branchements particuliers réalisés, 271 km de réseaux renouvelés sur un objectif de 215 km, soit 126 %, et 11 318 branchements renouvelés.

A signaler qu’à la fin de cette visite, la délégation a pris part à l’ouverture d’une borne-fontaine à Niayes Thioker.

CHEIKH THIAM