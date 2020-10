Taux de chomage

Le taux de chômage au Sénégal fait couler beaucoup d’encre, ces derniers jours. Dans son édition 2017-2018 sur la Situation économique et sociale du Sénégal, particulièrement l’emploi, rendu public avant-hier, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) renseigne que le taux de chômage qui est la proportion de chômeurs sur la population active, est estimé à 15,9 % et 15,5 %, respectivement en 2017 et 2018. ‘’Le niveau du chômage est plus accentué en zone rurale où il se situe à 16,6 % en 2017 et 18,3 % en 2018 ; contre 15,3 % et 12,8 % en milieu urbain, respectivement en 2017 et 2018. Le niveau du chômage varie selon la classe d’âge, le sexe et le niveau d’instruction.

En effet, le taux de chômage diminue en fonction des classes d’âge et est plus important chez des jeunes âgés de 15 à 34 ans pour lesquels on note le taux le plus élevé. Au-delà de 59 ans, ce taux augmente avec l’âge’’, précise le document. La même source ajoute que le chômage affecte davantage les femmes avec un taux supérieur à 25 %, soit plus du double de celui des hommes, estimé à 9,1 % en 2017 et 7,4 % en 2018. Par rapport au niveau d’instruction, les taux les plus élevés sont observés chez la main-d’œuvre ayant les niveaux d’enseignement secondaire (18,4 % en 2017 et 16,5 % en 2018) et supérieur (20,7 % en 2017 et 16,7 % en 2018). Pour les actifs qui n’ont aucun niveau d’instruction, le taux de chômage est estimé à 14,6 % et 12,6 % respectivement, pendant la période sous-revue.