Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, Taxawu Senegaal dit avoir ‘’suivi avec préoccupation la convocation de M. Souleymane Téliko, Président de l’UMS, devant l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) ce vendredi’’.

A cet effet, les camarades de Khalifa Sall rappellent leur ‘’engagement pour une justice indépendante, pilier d’un État de droit, et dénonce cette tentative d’intimidation qui constitue un vrai discrédit sur l’administration de la justice. Taxawu Senegaal exprime son soutien à M. Souleymane Téliko et à l’UMS, et invite tous les acteurs de la justice à persévérer dans le combat pour un Etat de droit’’.