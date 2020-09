Taxawu Senegal

La Coalition pour l'émergence taxawu Sénégal (CPE) demande au président de la République de tirer toutes les conséquences politiques des conclusions de la commission politique qui a acté des accords ‘’importants’’ sur le processus électoral et sur la promotion des droits humains et des libertés publiques. Elle a fait le plaidoyer mercredi, lors d’une réunion sous la direction de son coordonnateur national Me Ousmane Sèye.

Le communiqué de cette rencontre reçu hier à ‘’EnQuête’’, rapporte qu’analysant la situation nationale, la CPE s'est félicitée des conclusions de la Commission politique du dialogue national. Ainsi, le CPE demande au président de la République de mettre sur pied une commission technique chargée de définir les droits et devoirs de l'opposition ainsi que ceux de son chef, conformément à l'article 58 de la Constitution.

...La CPE approuve également le fait que le chef de l’Etat ait pris des mesures ‘’d'urgence’’ pour ‘’secourir’’ les populations victimes des inondations. Ceci avec notamment le plan Orsec, l'octroi de 3 milliards aux populations et 7 milliards pour les équipements. ‘’La CPE exige le bilan du plan décennal contre les inondations et soutient le président de la République pour l'achèvement du plan et son renforcement dans l'intérêt exclusif des populations. La CPE adhère à l'idée d'ériger Keur Massar en département et sollicite la mise en œuvre effective de la politique de l'équité territoriale’’, poursuit le communiqué.