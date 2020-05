Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, n’a pas mâché ses mots, en exprimant son scepticisme quant à la décision du chef de l’Etat d’assouplir les mesures de restriction, dans le cadre la riposte contre la Covid-19. Très critique à l’égard du régime du président Macky Sall, le député estime que ‘’face à la crise sociale et économique qui s’installe et à la montée de la pandémie, le chef de l’Etat a abandonné le peuple et a laissé circuler le virus. Une décision qu’il trouve inadmissible, mais qui ne le surprend pas.

‘’Je n’ai jamais douté de l’incompétence notoire du régime. J’ai fait part, au sortir de mon entrevue avec le président Macky Sall au palais de la République, de mon scepticisme sur sa stratégie de lutte contre le coronavirus. J’ai aussi indiqué que le cash transfer dans l’urgence était plus efficace économiquement’’, a fulminé M. Diallo à travers ses ‘’traditionnelles questions économiques du mardi’’.

...En outre, ‘’la question du mardi’’ est une tribune initiée par le président du Tekki, depuis août 2016 et qui consiste à interpeler chaque mardi le chef de l’Etat sur une question économique. Hier, le président du mouvement Tekki est largement revenu sur la sortie du président annonçant l’assouplissement des mesures de restriction. Pour lui, ‘’le gouvernement peine à convaincre le peuple de la nécessité de se mobiliser davantage contre le coronavirus’’.

C’est pourquoi il a tenu à inviter les citoyens à prendre leur responsabilité pour se protéger du virus. ‘’Dans ces circonstances, nous devons prendre nos responsabilités et inviter les jeunes dans les quartiers et les villages à se protéger et à veiller sur les personnes vulnérables, les retraités et les personnes du troisième âge. Les syndicats dans les entreprises doivent se mobiliser pour protéger les travailleurs’’, invite-t-il. M. Diallo estime, par ailleurs, que vu la tournure des choses, ‘’la loi d’habilitation donnée au président Macky Sall n’a plus aucun sens. Il faut revenir à l’ordre constitutionnel normal’’.