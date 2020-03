L’opérateur de téléphonie mobile a lancé hier son réseau 4G. Expresso annonce une vitesse de connexion plus rapide et fiable, avec 267 mégabits par seconde.

L’opérateur de téléphonie mobile Expresso a lancé hier son réseau 4G. Le 31 mars prochain, les consommateurs pourront se connecter au réseau 4G, sur tout le territoire national. Les responsables promettent une vitesse de connexion plus rapide et fiable, avec 267 mégabits par seconde. Aujourd’hui, dit le directeur de l’innovation, du digital et de l’informatique, Modou Haya, les consommateurs pourront se connecter plus rapidement. Expresso annonce être prochainement en mesure de couvrir l’ensemble du territoire national.

Quelques jours après la signature d’un nouveau partenariat avec Huawei, l’opérateur revient avec la promesse d’offrir une expérience unique aux consommateurs. Avec une nouvelle équipe de direction et un investissement important dans des technologies de pointe. Plus fort, plus performant et plus efficace, c’est que retient l’opérateur de téléphonie mobile. ’’Je tiens à rappeler que notre vocation reste la même, c’est-à-dire celle de permettre l’accès des populations, à la richesse du monde connecté’’, déclare la directrice du pôle commercial entreprise, Fatou Sow Kane. Le client qu’il soit à Dakar, Thiès, Kolda ou à Tambacounda pourra bénéficier des offres.

Désormais assure le directeur de l’innovation, du digital et de l’informatique, Modou Haya, les clients pourront se connecter partout, sachant que pendant longtemps la couverture indoor était l’une des préoccupations des consommateurs. Avec la modernisation du réseau, la directrice du pôle commercial entreprise Fatou Sow Kane annonce que les valeurs seront préservées, symbole de leur identité. ‘’Nous avons été connus de par le public comme étant l’opérateur généreux, proche de la population, mais également, très simple et honnête.

C'est pour cela, dit-elle, qu'ils vont continuer à proposer des offres aux consommateurs qui seront de plus en plus accessibles. Les prix seront abordables et accessibles. Elle insiste la-dessus pour dire que la vocation reste la même, afin d'œuvrer à rendre la vie des consommateurs encore plus simple.

En plus de l’arrivée de son nouveau réseau 4G, l’opérateur annonce un réseau 3G deux fois plus performant, une connexion internet plus rapide et des offres accessibles à tous les consommateurs. Le directeur de l’innovation, du digital et de l’informatique promet des améliorations significatives pour les consommateurs qui sont restés sur le réseau 3G. Modou Haya souligne que des ingénieurs ont travaillé pendant longtemps pour apporter un réseau performant, pour une expérience unique. Ainsi, la couverture du réseau 3G passera de 45% en 2019 à 70% en 2020, assure-t-il. En 2019, le réseau 2G couvrait 87% de la population. Pour cette année, celui-ci passera de 87 à 90%.