La section supérieure du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes/ESR) apporte son soutien à l’Union des magistrats sénégalais (UMS) et à son président Souleymane Teliko dans l’affaire qui oppose ce dernier à son ministère de tutelle.

‘’L’indépendance de la justice est la condition sine qua non de maintien de l’État de droit et la plus sûre protection face à l’arbitraire. Il est donc particulièrement inquiétant que le ministre de la Justice prenne prétexte d’une intervention dans la presse du président de l’Union des magistrats sénégalais pour saisir l’Inspection générale de l’administration de la justice et mettre en branle une machinerie destinée à le punir.

Cette attaque contre le président de l’Union des magistrats sénégalais est intolérable à tout citoyen et risque non seulement d’intimider les autres magistrats, mais également de placer tous les corps constitués statutairement indépendants sous le joug d’un Exécutif ivre de puissance’’, s’indigne le Sudes/ESR dans son communiqué transmis à ‘’EnQuête’’. Avant d’ajouter : ‘’Sans l’équilibre et la séparation des pouvoirs, il n’est point d’État de droit.

Sans État de droit, ni l’indépendance des scientifiques, ni les franchises universitaires, ni les libertés académiques ne sauraient prospérer’’. Les syndicalistes appellent aussi tous les citoyens sénégalais, ‘’tout particulièrement les universitaires, à se montrer vigilants et sourcilleux face aux attaques portées contre l’indépendance de la justice’’. Ils demandent aussi ‘’au président Macky Sall, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de la Constitution, de désavouer son ministre de la Justice’’.