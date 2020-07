La Maison de la presse sénégalaise sera rebaptisée au nom de Babacar Touré, le doyen disparu ce lundi. L'annonce a été faite par le président Macky Sall qui est allé, hier, présenter ses condoléances à la famille éplorée, à Ngaparou. La proposition sera examinée aujourd’hui en Conseil des ministres.

Venu présenter ses condoléances à la famille de Babacar Touré à Ngaparou, le président de la République a annoncé, hier, que la Maison de la presse va désormais porter le nom du défunt journaliste. "Au regard de son parcours, j’ai décidé de donner son nom à la Maison de la presse, propriété des journalistes. C’est un bâtiment emblématique pour les hommes des médias et beaucoup de personnes m’incitaient à le baptiser. Mais je n’ai jamais imaginé que c’est le nom de Babacar Touré qui lui serait attribué. Mais il mérite que son nom soit donné à l’infrastructure", a indiqué Macky Sall.

Ainsi, informe le chef de l'État, "lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi, nous allons faire la proposition que le ministre de la Culture et de la Communication m’avait faite dans ce sens aux membres du conseil. Babacar Touré mérite plus que ça de nous".

Aux yeux du chef de l’Etat, Babacar Touré est un modèle à suivre. "La dernière fois qu’on s’est vu ne remonte pas à un mois. Nous avons discuté de beaucoup de choses et on s’était promis de nous revoir. Mais le bon Dieu en a décidé autrement. Avec sa disparition, le Sénégal et l’Afrique sont plongés dans la tristesse, parce que sa dimension dépassait les frontières du pays. Ses parents ont le cœur meurtri. Mais ils peuvent se consoler avec le bilan et les réalisations qu’il laisse derrière lui. Je les exhorte, en particulier ses enfants, à suivre ses pas", indique-t-il.

‘’Il m’a aussi appuyé sur le plan politique, lors de la Présidentielle de 2019"

Le chef de l’Etat a aussi salué la dimension du panafricaniste et pionnier dans la création d’entreprises de presse et de communication. "Il était un panafricaniste et ami de plusieurs chefs d’Etat présents dont Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta. Tous ces présidents m’ont présenté leurs condoléances ; ce qui montre la dimension de Babacar Touré au-delà du Sénégal. Et le travail qu’il a abattu de son vivant, dans le domaine de la communication, dans la recherche de la démocratie", a-t-il laissé entendre.

Macky Sall de témoigner : "J’entretenais de bonnes relations avec lui. Après mon élection à la tête du pays, je l’ai appelé pour lui dire : Babacar, tu es mon grand frère. Je connais ton parcours qui est antérieur à ma nomination en tant que Premier ministre, mais aussi tes actions, quand j’ai été aux affaires. Je pense qu’il est temps que tu participes à la bonne marche du pays. Il me rétorque : ‘Je ne travaille pas pour l’Etat. Cela n’a jamais été mon orientation. Mais tu es mon jeune frère à qui je peux accepter ce que j’ai refusé à tes prédécesseurs. J’ai des relations avec les présidents Diouf et Wade, mais je t’accepte cela.’

Avant de poursuivre : "J’ai ensuite insisté pour lui dire que j’avais décidé de lui confier le CNRA et de lui laisser les coudées franches pour faire son travail. Et c’est ce que j’ai fait, en lui laissant le soin de choisir ses collaborateurs. Il a fait un bon travail. Il m’a aussi appuyé sur le plan politique, en particulier, lors de la Présidentielle de 2019."