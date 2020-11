Comme à l'Open d'Australie en début d'année, Dominic Thiem a fait tomber Rafael Nadal, mardi, lors de la troisième journée du Masters (7-6 [7], 7-6 [4]). L'Autrichien, également tombeur de Stefanos Tsitsipas, a remporté ses deux premiers matches.

Dominic Thiem a de nouveau dompté Rafael Nadal cette saison. Déjà vainqueur de leur premier duel de l'année, en quarts de finale de l'Open d'Australie, l'Autrichien a remis ça en s'imposant mardi face à l'Espagnol, lors de la troisième journée du Masters (7-6 [7], 7-6 [4]). Les deux joueurs ont livré une confrontation sublime avec passings, tweeners et quelques attaques somptueuses au menu. Vainqueur de ce bras de fer, Thiem a remporté ses deux premiers matches du rendez-vous londonien (après son succès contre Stefanos Tsitsipas) et se positionne bien pour une place en demi-finales.

Pendant quasiment 2h30 de jeu, Thiem et Nadal ont rivalisé d'adresse et de puissance pour se départager. L'Espagnol a multiplié les montées au filet, souvent avec adresse (21/32 dans l'exercice). L'Autrichien a répondu en affolant le compteur des coups gagnants (37 sur les deux sets pour 22 fautes directes). Les deux ont souvent tenté d'éviter le coup droit de l'autre, ce qui a donné lieu, entre le gaucher et le droitier, à quelques passes d'armes en revers long de ligne et à une partie d'échecs dès que l'échange durait.

Un point, à la fin du premier set, a symbolisé le niveau époustouflant atteint par les deux hommes. Thiem a vu son attaque long de ligne revenir avec un lob de Nadal. L'Autrichien a tapé un tweener que l'Espagnol a remis d'une magistrale demi-volée amortie. L'échange aurait mérité une standing-ovation mais l'O2 Arena de Londres était bien déserte et c'est sans applaudissements que les deux hommes sont retournés au charbon.

Thiem, roi du tie-break

Incapables de faire la différence sur les services adverses (aucune balle de break dans ce premier acte), les deux joueurs s'en sont remis au jeu décisif pour s'expliquer. Et à ce petit jeu-là, Thiem, vainqueur des trois jeux décisifs lors de leur duel en Australie en début d'année, avait l'ascendant sur son adversaire. Pourtant mené 5-2, il a recollé, sauvé deux balles de set avant de partir à l'abordage sur sa propre occasion, convertie après un retour qui flirtait avec la ligne et un coup droit décroisé (7-6).

La première balle de break de la rencontre est venue juste après, sur le service de l'Autrichien. Nadal n'a pas profité de cette première ouverture mais a réussi à bien aborder la suivant alors que les deux hommes étaient à 3-3 dans ce deuxième set. Thiem, décalé complètement sur le court, a tout mis dans son coup droit décroisé mais le n°2 mondial, resté du bon côté, a parfaitement contré pour prendre l'avantage. Un avantage qu'il a cédé dès sa mise en jeu suivante, là encore sur un point hallucinant remporté par son adversaire avec, au passage, un splendide revers long de ligne.

Sonné par ce retour, Nadal allait céder trois premières balles de match sur un jeu compliqué à 5-4 (volée et smash ratés), qui contrastait avec la qualité du duel. Mais il se reprenait et remportait même un point après avoir, à son tour, frappé un tweener. La conclusion était la même qu'au premier set : un jeu décisif. Et une nouvelle fois, Thiem a su maîtriser l'exercice pour s'offrir un succès à l'issue de ce qu'il considère comme «un des meilleurs matches de [sa] carrière. »