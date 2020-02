En conférence de presse hier lundi, le secrétaire général de la section APS du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) est revenu sur la situation ‘’préoccupante’’ qui prévaut actuellement dans leur structure. Il a annoncé, à cette occasion, à la Maison de la presse, une plainte contre le directeur de l’APS, Thierno Birahim Fall.

Le torchon brûle depuis bien longtemps à l’Agence de presse sénégalaise (APS). Mais là, tout y semble être sens dessus-dessous. Après la plainte annoncée par le directeur général de l’APS, Thierno Birahim Fall, contre trois de ses agents pour détournement dont le secrétaire général de la section Synpics de l’APS, ce dernier a réagi.

Face à la presse hier, Ahmadou Bamba Kassé n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il est sûr que derrière cette entreprise de dénigrement, se cache une tentative du directeur général de diversion pour cacher les véritables problèmes. ‘’Il (NDLR : Thierno Birahim Fall) a créé un ‘contre-feu’ en disant que Bamba Kassé est suspendu. En sus, il nous accuse de détournement. Conjointement avec mon avocat, nous avons décidé de déposer une plainte contre M. Thierno Birahim Fall pour diffamation et calomnie’’, annonce M. Kassé.

Ce dernier explique son mutisme qui a intrigué plus d’un par le fait qu’il n’a jamais voulu se prononcer sur l’affaire, tant que c’était en interne. Le Bureau exécutif national du Synpics se mêle au combat. Le secrétaire national chargé des revendications, Makhaly Ndiack Ndoye, indique, en effet, que ‘’compte tenu de la situation déplorable qui prévaut actuellement à l’APS, certaines personnes malintentionnées ont tenté de ternir l’image du camarade secrétaire général national du Syndicat des professionnels de l’information et de la campagne de désinformation intentée contre M. Kassé’’. Il poursuit en affirmant que le Bureau exécutif national suit avec un grand intérêt l’évolution des choses à l’APS et ce depuis le début de la crise, en recueillant le témoignage des parties prenantes. Il estime que tout n’est qu’une entreprise satanique orchestrée par le directeur lui-même et son conseil juridique.

En outre, ne faisant nullement dans la langue de bois, Ahmadou Bamba Kassé qualifie d’illégales les dernières décisions prises par M. Fall. ‘’Le directeur général a outrepassé ses prérogatives. Seul le président de la République est habilité à nommer un directeur de l’Administration générale et de l’équipement (Dage). En faisant cela, le directeur a même dépassé les compétences de son ministre de tutelle’’, fulmine le secrétaire général du Synpics.

Selon M. Kassé, outre sa suspension, les licenciements des dames Yaye Fatou Mbaye Diagne, Cheffe du service financier, et Fatou Diop Wade, Cheffe du service administratif et financier, sont abusifs. Ainsi, le Bureau exécutif national du Synpics a renouvelé son soutien à ces agents.

Le Synpics est décidément sur plusieurs fronts. La conférence de presse d’hier était le prétexte pour parler de l’affaire de la BBC. Ahmadou Bamba Kassé se dit déçu de la léthargie de ses confrères sénégalais face au problème du journaliste congolais Jacques Matand. Ce dernier est licencié par la BBC pour faute grave avec effet immédiat le 7 février passé. Pour lui, même si Jacques Matand Diyambi n’est pas un journaliste sénégalais, il exerce au Sénégal. Donc, il doit être soumis au Code du travail sénégalais. ‘’J’ai vu la presse étrangère, de façon générale, beaucoup en parler. Mais la presse locale n’a pas évoqué autant que cela cette situation. Pourtant, les faits se passent au Sénégal. Si la BBC vient dans ce pays et viole allègrement les lois du Sénégal, nous devons tous dénoncer ce fait. Sinon, on tend vers notre fragilisation’’, se désole-t-il.

Pour M. Kassé, le journaliste est le chantre de la liberté et il ne doit nullement être fragilisé dans l’exercice de sa profession. Le délégué de la section Synpics de la RTS, Habibou Mbaye, pense que les journalistes sont encore sur le pied de guerre. Dans ce sens, il est revenu sur le combat qu’ils ont mené contre l’ex-directeur des ressources humaines de la RTS. ‘’Ce qui s’est passé à la RTS prouve qu’on est plus que jamais déterminé. Nous n’allons pas dévoiler notre stratégie ici. Mais il faut savoir une chose : nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour obtenir, à chaque fois, gain de cause’’, annonce-t-il. Toutefois, il lance une invite à tous les professionnels de l’information à se mobiliser et à se tenir prêts pour mener les combats du Synpics.

(AMADOU SAMOURA)