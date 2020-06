El Hadj Alioune Guèye a été attrait, hier, par Mame Anta Soumaré devant le tribunal des flagrants délits, pour tentative d’extorsion de fonds. Le délibéré sera rendu le 30 juin prochain.

Désemparée par les menaces qu’elle a reçues, l’enseignante Mame Anta Soumaré est allée déposer une plainte contre X. Le message disait que des photos d’elle nues d’elle allaient être étalées sur la toile, si elle ne remettait pas 500 mille F CFA à celui qui la faisait chanter et dont elle ignorait encore l’identité. Durant l’enquête, elle a mentionné qu’elle avait récemment eu une altercation avec la nommée Korka Mbaye, qui l’avait menacée une semaine avant les faits. Quand elle s’est renseignée auprès des voisins, elle a su que Korka était la petite-amie d’El Hadj Alioune Guèye, l’individu qu’elle soupçonnait d’être derrière le chantage.

El Hadj a été convoqué par les enquêteurs qui ont saisi son téléphone et découvert, dans la corbeille, une vidéo obscène de la partie civile, ainsi qu’un message dans son bloc-notes, disant : ‘’Anta Soumaré entretenait des relations sexuelles avec un nommé Mamadou Diop, du vivant de son mari.’’ Le même message que l’enseignante a reçu.

Ainsi, El Hadj Guèye a été arrêté pour détention d'images contraires aux bonnes mœurs et tentative d'extorsion de fonds. Mais il a tout nié en bloc, à l’enquête et hier, devant le tribunal des flagrants délits.

Le prévenu, chauffeur âgé de 23 ans et domicilié aux Parcelles-Assainies, a continué de verser dans les dénégations. Il prétend qu’un de ses amis, du nom de Massamba Niang, avait mis sa puce dans son téléphone et que c’est à l’enquête qu’on lui a notifié la vidéo dans sa corbeille. Il soutient ne l’avoir jamais vue et que le numéro qui envoyait les messages de menaces n’est pas le sien. Le prévenu a ajouté que Korka est juste une amie et qu’ils n’entretiennent pas de relation amoureuse. Par contre, il a souligné qu’il était au courant du problème qui l’oppose à Anta, puisque cette dernière lui avait prêté son appartement, avant qu’elles ne se battent.

Néanmoins, la partie civile a réclamé 3 millions pour le préjudice causé. Le parquet a révélé qu’un nommé Massamba Niang avait été arrêté en premier. Par la suite, il a été libéré, puisque les enquêteurs se sont rendu compte que son seul tort avait été d’avoir prêté son téléphone au prévenu. Il a requis l’application de la loi.

A contrario, la défense a trouvé l’enquête bâclée, étant donné que le numéro incriminé a été identifié sous le nom d’Alioune Badara Diouf. Elle a demandé la relaxe.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin prochain.

Fama Tall