Âgé de 25 ans, Ibrahima Kéba Sarr a comparu, hier, devant la chambre criminelle, pour avoir tenté d’ôter la vie à son père Malang Sarr. Le verdict sera rendu le 21 juillet prochain.

‘’Il a de mauvaises fréquentations, hume du diluant, boit de l’alcool et fume du chanvre. Sans cela, il n’y a pas plus correct que lui’’, n’a cessé de répéter le père, meurtri de voir son fils en prison. Pourtant, il y a quelques années, c’est ce même père de famille qui est allé porter plainte contre ce fils dont il semble aujourd’hui avoir pitié. Ce dernier l’avait attaqué. D’ailleurs, de peur de le voir récidiver, il était parti se réfugier à Ndoffane.

Tout a commencé le 20 décembre 2016, alors qu’Ibrahima revenait de Saint-Louis, après la célébration des ‘’deux Rakkas Ndar’’. Vers 20 h, alors que son père revenait du travail, il a sauté sur lui pour lui asséner 3 coups de couteau. Il a, par la suite, pris la fuite pour éviter le lynchage. Mais a été appréhendé 15 jours après son forfait.

Entendu à l’enquête, il a reconnu les faits, mais s’est défendu en arguant être, au moment des faits, sous l’emprise de la drogue. Donc, il n’avait pas toute sa tête. Hier, encore, devant la chambre criminelle, il a été constant dans ses déclarations et a imputé la faute à Satan.

Quant à Malang Sarr le père, il jure par tous les saints que son fils n’est pas sain d’esprit et a versé dans le dossier un papier d’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique de Fatick. Mais cela n’a pas suffi pour convaincre le président du tribunal qui lui a signifié qu’il n’était écrit nulle part qu’il avait des troubles psychiques.

Le juge a ajouté, toutefois, qu’il comprenait que le pater cherchait coûte que coûte à tirer son fils des griffes de Dame justice. ‘’Je sais que c’est l’instinct paternel qui parle, mais la passion doit être modérée dans toute chose. Votre fils est dangereux et vous auriez pu y laisser votre vie. Il n’est pas dément, sinon il n’allait pas prendre la fuite’’, a-t-il martelé.

Mais Malang Sarr persiste toujours à défendre son fils, jurant qu’il n’a jamais porté plainte et que ce sont ses autres enfants qui l’ont fait à sa place. Il a également pris des engagements devant le tribunal à veiller encore plus sur son éducation et ses fréquentations et de l’aider à aller mieux mentalement : ‘’Ce sont ses mauvaises fréquentations qui sont à l’origine de tout cela, mais il a compris la leçon et ne me refera plus cela’’, a-t-il avancé.

Le représentant du parquet a demandé au tribunal de disqualifier les faits en violence et voie de fait sur ascendant, puisqu’il risque la réclusion criminelle à perpétuité, si on retient le chef de tentative de parricide. ’’Il a fait 4 ans en prison et je suppose qu’il n’a pas touché à la drogue. J’en déduis qu’il est de nouveau en possession de toutes ses facultés mentales. Il n’a que 25 ans et je pense qu’il est récupérable’’, a dit le parquet.

Dans la même mouvance, la défense a demandé au tribunal de prendre en compte le réquisitoire du parquet et de disqualifier les charges.

L’affaire est mise en délibéré et Ibrahima K. Sarr sera fixé sur son sort ce 21 juillet, après délibéré de la chambre criminelle.

Fama Tall