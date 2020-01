Poursuivi pour tentative de viol par la dame Déguène Diouf et sa fille Coula Ndiaye, le commerçant Ablaye Seck, 51 ans révolus, a été relaxé. Il n’a écopé que de 2 mois avec sursis pour violence et voie de fait.

Connu des fichiers de la police ainsi que de la juridiction des flagrants délits, Ablaye Seck en est à sa cinquième comparution devant la barre. Cette fois, il a été attrait par la dame Déguène Diouf pour violence et voie de fait, ainsi que sa fille pour tentative de viol. Si, dans l’enquête préliminaire, il avait reconnu les charges, évoquant des troubles du comportement et avouant qu’il ne peut se retenir en face d’une femme tant qu’il ne passe pas à l’acte sexuel, hier, il a servi une version autre. Il a littéralement nié les faits pour lesquels il est poursuivi, soutenant ainsi que les parties civiles essayent de le charger pour ne pas lui payer une dette qu’elles lui doivent.

‘’Je suis commerçant. J'avais remis à Déguène des marchandises pour qu’elles les revendent et me reversent mon argent. Elle me payait par moratoire, par le biais de sa fille. Mais, à un moment, je ne recevais plus rien. Après plusieurs sommations, elle n'avait pas réagi et c'est sur ces entrefaites que je suis allé chez elle. J’y suis d’abord allé le matin, puis le soir. Devant son refus de me payer, j’ai repris la bonbonne de gaz que je lui avais prêtée’’, a-t-il expliqué à la barre.

Absentes à l’audience, Déguène Diouf et de sa fille n’ont pas pu donner leurs versions des faits à la barre. Mais il relève de l’enquête préliminaire qu’Ablaye Seck a, le 5 décembre dernier, fait irruption dans la maison de Déguène et de sa fille. Sur les lieux, il a défoncé la porte de la chambre de la mère et a mis sens dessous dessus tous ses bagages. Il a, par la suite, selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, tenté d’abuser de la fille pour effacer les dettes de sa maman.

Dans le PV d’audition, Déguène Diouf reconnait devoir à l’accusé 1 million 600 mille francs CFA. Sa fille, quant à elle, soutient avoir reçu des propositions indécentes du commerçant, à chaque fois qu’elle y allait pour les versements. Le parquet, dans ses observations, a trouvé les accusations de tentative de viol très légères, d’autant plus que les parties civiles n’ont pas comparu et ont désisté de leur plainte. Mais il pense que pour ce qui est du délit de violence et voie de fait, Ablaye Seck en est coupable et a requis une peine d’un mois ferme.

Maitre Iba Mar Diop de la défense a plaidé la relaxe pure et simple de son client pour les deux chefs d’inculpation.

Mais, au final, le tribunal l’a relaxé pour la tentative de viol, puisque n’ayant pas assez d’éléments pour assoir sa culpabilité, et l’a condamné à une peine avec sursis de 2 mois pour violence et voie de fait.

FAMA TALL