Un sans domicile fixe nigérian, du nom de Perry Felix, a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir tenté d’abuser de la petite F. Nd. Sèye. Le prévenu a mordicus nié les faits qui lui sont reprochés. Mais le parquet est convaincu de sa culpabilité.

A 14 ans, F. Nd. Sèye a failli perdre son innocence. Malgré son jeune âge, elle a su se défendre pour se libérer des griffes de Perry Felix, en passant par la fenêtre, ensuite en sautant du balcon. Les faits se sont déroulés ce 10 novembre chez Fatou Sèye, la tante de la partie civile, à la Médina. L’adolescente était, ce jour-là, dans la chambre de sa tutrice en train de suivre la télévision. Elle a vu un homme faire irruption dans la chambre. Celui l’a ensuite étranglée et essayé de l’étouffer avec un tissu qui est d’ailleurs gardé sous scellé. Puis, son agresseur l’a couchée par terre et voulu enlever sa ceinture. Mais F. Nd. Sèye s’est débattue et a réussi à saisir un couteau qui se trouvait dans la chambre. Mais P. Felix l’a très facilement arraché de ses mains et, à son tour, l’a pointé vers elle.

Ne sachant plus quoi faire, elle a commencé à hurler à l’aide de toutes ses forces. Ses cris ont fait paniquer le prévenu qui a essayé de s’enfuir. Mais il a très vite été rattrapé par Modou Guèye, un voisin alerté par les cris. Des hommes en tenue ont également été témoins de la scène. Ils l’ont vu sortir de la maison, le pantalon déboutonné et tombant.

Devant le tribunal des flagrants délits, hier, F. Nd. Sèye a comparu accompagnée de sa tante. Elle a fait les mêmes déclarations qu’à l’enquête préliminaire. D’ailleurs, le rapport du médecin a corroboré ses dires. Ladite tante était absente de la maison, ce jour-là. Elle a témoigné : ‘’On m’a appelée pour me faire part de cette affaire, alors que j’étais sur le chemin du retour, à Keur Massar. Il a certainement dû s’introduire dans les toilettes et s’y cacher à l’insu des enfants. Je ne le connais pas. La première fois que je l’ai vu, c’était au poste de police.’’ Elle a ensuite réclamé 500 mille pour réparation.

Le prévenu change de version

Dans de beaux draps, P. Felix a changé la version donnée à l’enquête préliminaire. Il avait soutenu qu’il travaillait juste en face de chez la partie civile, dans un restaurant. Qu’il était entré chez eux pour prendre une douche et c’est là que la petite a commencé à hurler sans raison.

Hier, il a servi cette version traduite par son interprète : ‘’Puisqu’il n’y a pas de toilettes à mon lieu de travail et que j’avais une envie très pressente d’uriner, je suis allé me soulager sur le mur d’en face. Un individu m’a saisi par le poignet et m’a demandé pourquoi j’urinais sur le mur. Il m’a trainé de force dans la maison et a hélé des gens qui se sont rués sur moi pour me battre sans raison aucune. Il a ajouté : ‘’C’est insensé que je puisse m’introduire chez eux pour prendre une douche ou pisser, alors que je ne les connais pas. Je suis arrivé au Sénégal, le 13 octobre 2019. Je ne puis me permettre de faire ce genre de folie.‘’

Le représentant du parquet, dans ses observations, a trouvé les faits constants et une grande incohérence dans les déclarations du prévenu qui, à ses yeux, tente de faire croire au tribunal qu'il a été arrêté, juste parce qu’il avait uriné dans la rue. Il a demandé la relaxe pour le chef de détention d’arme blanche, puisque la partie civile a reconnu que le couteau était dans la chambre, et de le déclarer coupable pour les chefs de tentative de viol et de pédophilie.

Le parquet a requis une peine d’emprisonnement de 5 ans ferme. Mais l’affaire a été mise en délibéré pour ce 24 décembre.

Fama Tall