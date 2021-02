Le partenariat entre EndeavourMining et le groupe Teranga Gold Corporation s’est conclue avec succès. L’entreprise minière monopolise le marché de l’or en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. “Nous sommes ravis d'annoncer la réussite de notre association avec Teranga, qui fait naître un des dix premiers producteurs mondiaux d'or et le plus grand producteur d'Afrique de l'Ouest, avec une base d'actifs diversifiée de sept mines, six projets de développement dans trois pays et l'un des meilleurs portefeuilles d'exploration de la région.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux employés d’Endeavour, aux partenaires et aux communautés d'accueil du Sénégal au sein de la grande famille Endeavour. En tant que champion de l'or ouest-africain, nous restons engagés à travailler avec nos gouvernements hôtes et les communautés locales pour un avenir meilleur”, explique le président et directeur général de la nouvelle société fusionnée, Sébastien de Montessuy, dans un communiqué reçu, hier, à ‘’EnQuête’’

....A part ces sept terrains de mines en production situées dans ces différents endroits (Wargnion, Houndé, Mana, Boulgou, Itet Karma), la société dispose également de six nouveaux projets (Fêter, Golden Hill, Adema, Kalhana, Bantou et Namangan). Installé en Afrique de l’Ouest depuis 2002, le groupe compte aujourd’hui 7 000 employés. Et d’après le document de presse, ces derniers bénéficieront de possibilités de développement de carrière supplémentaires, grâce à la politique de soutien que l’entreprise apportera aux acteurs locaux et employés nationaux. Toujours en matière de soutien aux entreprises locales et nationales, Endeavour a octroyé aux Ouest-Africains plus de 1 000 fournisseurs.

La fourniture locale des biens et services continuera d'être une priorité”, précise le directeur. “Avec ses programmes de développement communautaire, ses investissements miniers et ses initiatives de partenariats financiers lancés à travers Ecodev, une structure d’investissement d’Endeavour pour créer une croissance économique locale durable, Endeavour continuera à entretenir des relations solides avec les communautés locales et poursuivra ses contributions au développement de ses pays hôtes”, lit-on dans la note.