Terme-Sud Ouakam 

L’expulsion des familles du Terme-Sud est une mesure ‘’violente et cruelle’’. C’est ce qu’a soutenu la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’. ‘’La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a suivi avec stupéfaction l’expulsion musclée des familles habitant la cité Comico, le mercredi 30 septembre 2020, qui ont vécu plus de trente ans dans ces maisons.

Après la fin de la procédure judiciaire qui a conclu à une expulsion, la morale et surtout la raison auraient dicté de différer la mesure dans un contexte plus favorable que celui des inondations et de la pandémie que nous vivons présentement’’, lit-on dans le document. Ainsi, la LSDH déplore vivement la manière dont cette ‘’terrible mesure’’ a été exécutée.

‘’Car la violence n’a eu d’égale que la cruauté des forces de l’ordre. La LSDH invite l’Etat du Sénégal à prendre des mesures appropriées pour reloger ou trouver des sites de recasement adéquats pour ces malheureuses familles. Au nom de l’assistance aux personnes assimilées à des déplacés internes dont les pères vivants ou décédés ont servi avec loyauté et abnégation la nation sénégalaise’’, conclut la LSDH.

...Va-t-on vers une politisation de l’affaire Terme-Sud ? Tout porte à le croire. Après la décision du maire de Sacré-Cœur-Mermoz de reloger tous les déguerpis de cette cité, c’est au tour du Parti démocratique sénégalais (PDS) d’aller apporter soutien à ces familles d’anciens militaires. ‘’Le Parti démocratique sénégalais (PDS) envoie une délégation, ce lundi 5 octobre 2020 à partir de 11 h, rendre visite aux familles délogées de Ouakam Terme-Sud. Cette délégation du parti, envoyée par le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, apportera sa solidarité à celles-ci aujourd’hui dans une situation de détresse’’, annonce-t-on dans une note reçue à ‘’EnQuête’’.