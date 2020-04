Les organisations de la société civile, à savoir Aar Li Nu Bokk et Noo Lank ont adressé, hier, une lettre publique au ministre de la Santé et de l’Action sociale, pour relever des tares pouvant compromettre la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Dans une note conjointe rendue publique hier, Aar Li Nu Bokk et Noo Lank dénoncent l’augmentation du prix des masques dans certaines officines de pharmacie. ‘’Le 14 avril 2020, à 9 h 45 mn et 6 s, nous avons acheté 15 masques à la pharmacie Sud-Foire. Nous avons été informés que le paquet de 50 masques coûte maintenant 50 000 F CFA, soit 1 000 F CFA le masque (…). Comment pouvez-vous rendre le port du masque obligatoire en laissant cette situation prospérer ?’’, s’interrogent-ils dans une lettre adressée au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Une situation qui aura pour effet le difficile accès des populations aux accessoires de protection, alors que, rappellent les membres de ces organisations, ces masques constituent le principal rempart contre la Covid-19. ‘’Le 19 mars 2020, votre collègue du Commerce a pris un arrêté fixant les prix plafonds des gels hydro-alcooliques. Nous suggérons qu’un autre arrêté soit pris pour fixer les prix plafonds des masques barrières’’, indique la note.

Les organisations signataires du communiqué n’ont pas manqué d’exprimer leurs ‘’vives’’ préoccupations devant la situation des médecins généralistes en spécialisation ballottés, disent-ils, entre un nombre dérisoire de bourses et leur paiement irrégulier, ainsi que l’absence de prise en charge maladie et de statut.

Aar Li Nu Bokk et Noo Lank demandent également des éclairages sur les prix du test de Covid-19. Ils s’interrogent ainsi sur ‘’les raisons pour lesquelles les tests sont encore si faibles, malgré leur augmentation depuis peu, le nombre de lits dont dispose aujourd’hui notre système de santé pour les malades du coronavirus. Les raisons pour lesquelles le campus du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar), moins cher, n’a pas été préféré aux hôtels par l’Etat’’. Ces organisations dirigées par Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Blondin Ndiaye Diop n’ont pas manqué d’inviter le gouvernement à mettre à la disposition des populations des masques en nombre suffisant et à subventionner les tailleurs des différentes localités.