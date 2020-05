La directrice générale de la Santé est montée, hier, au créneau pour dénoncer les méthodes adoptées par certains afin de contrecarrer le plan de lutte contre le coronavirus.

Depuis quelque temps, les détracteurs des stratégies mises en place pour combattre la Covid-19 s’enhardissent. Les attaques et sorties de la dernière semaine semblent être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Puisque la directrice de la Santé, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye, n’y est pas allée avec le dos de la cuillère, hier, au moment de leur répondre.

Après la lecture du communiqué sur la situation du jour, elle a assené ses vérités. Sa mise au point a été axée sur plusieurs points essentiels. S’agissant des faux tests effectués par des individus à domicile, elle s’est voulue ferme. Brandissant un document, elle a demandé aux populations d’être vigilantes. ‘’Le personnel de santé chargé de lutter contre le coronavirus est doté chacun d’un badge professionnel. Nous nous battons jour et nuit pour freiner la maladie. Il ne faut pas qu’on en profite pour détruire ce qui a été construit jusque-là. Interpol nous a mis en garde contre les détracteurs des règles sanitaires. Il y a un produit dénommé Uni-Gold™ HIV ; certains qui sont de mauvaise foi l’utilisent pour dire qu’ils effectuent des tests ou soignent le coronavirus. Ce produit est fabriqué et commercialisé par Trinity Biotech plc. Ils ont mis des dates de péremption, etc. C’est un faux médicament. Le gouvernement, avec le ministère de la Santé, a pris toutes les dispositions pour lutter contre cela‘’.

En effet, le département dirigé par Abdoulaye Diouf a été saisie par l’OIPC-Interpol (Organisation internationale de la police criminelle) sur la circulation de produits médicaux falsifiés. Sur le document, dont ‘’EnQuête’’ a reçu copie, le secrétaire général d’Interpol informe les pays membres des alertes générées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à la circulation d’un test falsifié de dépistage du VIH, mais également celles de produits médicaux. C’est-à-dire des vaccins, des réactifs en laboratoire, des diagnostics y compris des diagnostics in vitro et des médicaments qui sont censés prévenir, détecter, traiter ou guérir la Covid-19. Ledit test, qui circule déjà dans les régions OMS des Amériques et de l’Afrique, notamment en Guyane et au Kenya, se présente sous les caractéristiques du nom du produit, du numéro du lot, de la date de péremption et du fabricant déclaré.

Quant aux produits censé traiter la Covid-19 et qui sont pour la plupart proposés en ligne, le document souligne que l’OMS a informé qu’elle n’a, à ce stade, approuvé qu’une liste d’utilisation d’urgence de diagnostics pour usage clinique. Mais aussi que les diagnostics in vitro (DIV) ne sont disponibles que dans huit pays. Il s’agit de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Russie, de Singapour, de la République de Corée et des Etats-Unis d’Amérique. Sur ce, relève le document, l’OMS appelle toutes les parties prenantes à plus de vigilance sur les achats de médicaments en ligne, surtout en cette période de pandémie. Elle les invite, en outre, à signaler toute découverte de ces produits médicaux falsifiés à l’adresse électronique ‘’rapidalert@who.int’’ et aussi à consulter le site ‘’www.who.int/medicines/regulation/ssffc/en’’ pour toute autre information complémentaire.

Non-respect des mesures barrières

S’agissant du non-respect des mesures barrières édictées par le ministère, Dr Khemess souligne que la maladie est en train de se propager de manière très grave dans le pays et que les populations commencent à se familiariser avec la maladie. ‘’Les gens ne respectent plus les gestes barrières, surtout la distanciation sociale qui est d’un mètre minimum. Certains même disent que quand on porte un masque, on est protégé. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas seulement le port du masque qui protège, mais ça le fait quand on y associe tous les autres gestes barrières. On doit éviter de se serrer la main. Mais on voit que les populations continuent à le faire. On n’a pas aussi besoin de fuir ceux qui éternuent. S’ils ont un mouchoir, un papier, ils peuvent éternuer dessus, puis le mettre dans la poubelle. Il faut respecter les consignes sanitaires, sinon, on aura du mal à se débarrasser de cette maladie du coronavirus’’, fustige Dr Marie Khemess.

Le pays a enregistré, hier, 177 cas sur 917 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 19,3 %. Les tests positifs sont répartis entre 169 cas contacts suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire. Pour ces cas, Liberté 3 (1 cas), Mbao (1 cas), Pikine (1 cas), Tambacounda (3 cas) et Touba (2 cas) sont touchés. Soixante-cinq patients sont déclarés guéris et 8 patients graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann, l’hôpital de Ziguinchor et l’hôpital Principal. A ce jour, 1 886 cas sont déclarés positifs au Sénégal dont 715 guéris, 19 décédés et 1 151 sous traitement.

VIVIANE DIATTA