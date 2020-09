La lancinante question du test des voyageurs continue de faire des vagues. Comme l’annonçait ‘’EnQuête’’ dans son édition du jeudi 24 septembre, certains voyageurs se radicalisent de plus en plus contre ce test Covid exigé par l’Etat du Sénégal.

Hier, des dizaines de voyageurs ont semé le trouble à l’aéroport, en refusant catégoriquement de passer le test Covid-19. Joint par téléphone, des sources aéroportuaires dédramatisent et estiment que ces genres de rébellion sont devenus fréquents, depuis un certain temps. Souvent, c’est de longs conciliabules menés avec la collaboration de la police pour amener les voyageurs à de meilleurs sentiments. ‘’Il arrive que l’on se rende compte qu’un passager est vraiment dans l’incapacité de payer les 40 000 F CFA. Alors, l’Iressef lui fait gratuitement le test, au titre du volet social. Mais il y en a qui sont de mauvaise foi. A chaque fois, on essaie de les ramener à la raison et parfois, on trouve des terrains d’entente’’, renseigne la source.

Pour les cas notés hier, il s’agit de Sénégalais venus du royaume du Maroc et qui rentraient au bercail.

Selon notre interlocuteur, il existe aussi le cas d’étudiants qui se présentent avec les tests rapides qui ne sont pas admis par le Sénégal. Selon lui, il faut une harmonisation des protocoles à l’international pour résoudre définitivement ce problème qui n’est pas propre au Sénégal. ‘’Normalement, soutient-il, le voyageur doit présenter les résultats de son test avant d’embarquer. Les compagnies doivent aussi jouer leur rôle. Dans certains pays comme le Ghana, il parait qu’ils ont mis en place des sanctions pécuniaires contre les compagnies qui leur auraient amené des passagers ne disposant pas de tests. L’autre solution, estime-t-il, est l’harmonisation de la réglementation dans le cadre d’organisations internationales comme l’OACI.

‘’Tant que cela ne sera pas fait, on va se retrouver dans la même situation’’, souligne l’expert.

Si ce test à l’arrivée au Sénégal est compréhensible, même s’il est jugé cher par certains voyageurs, il y a le test au départ qui causait le plus problème à certains passagers. Mais dans notre édition du 24 septembre, le directeur de la Prévention précisait que ce test au départ n’est pas du tout obligatoire, mais est proposé par les autorités.

MOR AMAR