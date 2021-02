Le club rufisquois de Teungueth FC a introduit une lettre de réclamation à la Confédération africaine de football, à la suite du match qui l'a opposé à l'Espérance de Tunis, ce week-end, en Ligue africaine des champions.

L’équipe avait perdu par 2 buts à 1 face à l’Espérance de Tunis. Le club demande l'annulation pure et simple du but tunisien issu du penalty marqué à la 44e mn du match. En effet, sur l'action du penalty sifflé contre le club rufisquois, le joueur reçoit le ballon de la main sans augmentation de volume de son corps sur une courte distance et cela fait partie des exceptions sur les lois du jeu.

‘’Le joueur qui joue le ballon et le ballon qui touche la main de son coéquipier avec n'importe laquelle de ses mains, sauf s'il y a mouvement clair de la main qui quitte le point A pour aller au point B’’, écrit le club dans un communiqué diffusé hier. Le club rufisquois estime que l'arbitre de la partie, Peter Wareru Kampaku, n'a pas appliqué le règlement.