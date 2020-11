Formé à Toulouse, Fabien Barthez réalise son retour au sein du club français. En effet, l'ancien gardien va accompagner les portiers toulousains jusqu'au terme de la saison dans un rôle de consultant, selon un communiqué officiel publié ce mardi par la formation de Ligue 2.

"Soucieux d'innover autour d'un poste qui fait depuis longtemps la belle réputation du notre club comme de notre centre de formation, nous accueillerons Fabien Barthez ces prochains mois, pour accompagner et développer la progression et la formation de nos gardiens de buts.

L'ancien gardien, formé au TFC, champion du monde et d'Europe, interviendra auprès du centre de formation et du groupe professionnel, en accord et en étroite collaboration avec Patrice Garande, l'entraîneur des gardiens de but du groupe professionnel Rudy Riou, ainsi que le directeur technique du centre de formation Denis Zanko", peut-on lire.