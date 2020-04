Depuis vendredi dernier, les marchés de la région de Thiès, qui ouvrent à partir de 8 h, baissent désormais les rideaux à 14 h. Cette mesure portant fermeture de ces lieux où se développent des activités commerciales intenses, a été prise à l’unanimité, mercredi dernier, lors d’une réunion du Comité régional de gestion des épidémies dirigée par le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao. Dans un premier temps, le gouverneur et son équipe avaient décidé de fermer les marchés à 16 h. Mais les cas issus de la transmission communautaire persistants, ledit comité, pour limiter les rassemblements source de contamination, a avancé la fermeture à 14 h

Cependant, moins d’une semaine après l’entrée en vigueur de cette mesure, des contestations surgissent des rangs de la communauté commerçante de Thiès. Celle-ci a fini de créer deux blocs. D’un côté, des autorités administratives déterminées à freiner la propagation de la Covid-19 et, de l’autre, des commerçants bien conscients de l’existence de ce virus, mais qui veulent préserver leurs intérêts commerciaux. Selon le président de l'antenne départementale de l'Unacois/Jappo, ouvrir à 8 h et fermer à 14 h ne fait pas leurs affaires. ‘’Nous savons que le virus circule, mais cette décision de l’autorité ne nous arrange pas. Parce qu’avec cette pandémie, nous vivons déjà une situation très compliquée. Notre activité tourne au ralenti. Si on vient nous demander maintenant de fermer à 14 h, je trouve que c’est vraiment une catastrophe’’, s’offusque Thierno Ciss.

Ainsi, pour permettre aux commerçants de ne pas souffrir davantage des conséquences de la crise sanitaire mondiale, le délégué du marché central de Thiès propose que l’heure de fermeture soit maintenue à 16 h, voire même 17 h. ‘’On nous a imposé cette heure de fermeture. Nous avons de sérieux problèmes et un manque à gagner énorme avec la fermeture des marchés à cette heure de la journée. Pendant ce temps, nos voisins d’Auchan ferment à 18 h 30 mn. Je crois qu’il ne devrait y avoir aucune faveur à l’endroit de qui que ce soit’’, tempête à nouveau Thierno Ciss, soulignant que les autorités administratives doivent travailler à arrêter une heure qui pourrait satisfaire tout le monde.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)