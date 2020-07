Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadj Oumar Youm, a remis, hier, des kits alimentaires à 1 278 transporteurs du département de Thiès. Restés trois mois sans activité, ils avaient déjà reçu 26 millions F CFA de la part de l’État dont 10 distribués dans la commune de Thiès.

L’opération de distribution de l’aide alimentaire destinée aux transporteurs routiers, a été lancée depuis hier, par le ministre en charge des Transports terrestres. Dans la région de Thiès, la fourchette des bénéficiaires est arrêtée à 2 885, soit une enveloppe financière de 200 millions de francs CFA. Les ayants droit sont des chauffeurs, mais également des ‘’coxeurs’’. ‘’Terrassés’’ pendant trois mois par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ces derniers se relèvent petit à petit, avec la reprise progressive de leur activité. Les 1 278 recensés dans le département de Thiès ont reçu, ce jeudi, de la part de leur ministre de tutelle, des kits alimentaires composés de deux sacs de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d’huile et du savon. En plus des 26 millions de francs CFA déjà injectés dans le secteur du transport dans le département de Thiès. Cette enveloppe a été partagée entre les chauffeurs urbains (taximen, ‘’jakartamen’’) et du transport interurbain.

Selon Me Oumar Youm, ces kits alimentaires vont permettre aux bénéficiaires de supporter les rigueurs du coronavirus. ‘’Ici, dans la région de Thiès, 2 885 chauffeurs sont concernés par cet appui alimentaire de l’État, soit environ 200 millions de francs CFA. En ce qui concerne les appuis directs aux gares routières, une enveloppe de 67 millions F CFA a été distribuée dans la région dont 26 millions dans le département et 10 dans la commune de Thiès. C’est dire que nous sommes tous mobilisés pour un transport moderne, sécurisé, professionnel performant et aussi un transport rapide. Il faut que la communauté des transporteurs puisse comprendre que nous devons, ensemble, franchir de nouveaux pas. Le pas de la modernité, de la sécurité et de la performance’’, a poursuivi le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Rigueur et souplesse sur les routes

A quelques semaines de la fête de Tabaski, les chauffeurs de la région de Thiès, par la voix du vice-président de leur regroupement, déplorent déjà des tracasseries liées au contrôle persistant sur les routes. D’après Pape Modou Baye Mbacké, il est ‘’inadmissible’’ que ses camarades et lui soient sanctionnés par les forces de défense et de sécurité (FDS) pour défaut de port de masque d’un de leurs clients. C’est pourquoi demande-t-il au ministre Me Youm de leur venir en aide. Une requête qui, si l’on se fie à l’ancien directeur de cabinet du président de la République, sera bien prise en compte. Car, au nom du gouvernement, El Hadj Oumar Youm a appelé les éléments en charge du contrôle routier ‘’à plus de compréhension, mais aussi à plus de rigueur’’.

Cependant, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement invite les FDS à ‘’allier la fermeté avec la souplesse’’ pour un voyage sûr et plus tranquille, afin d’éviter au maximum les nombreux accidents de la route.

