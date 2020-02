PAPE BAYE DIOP, DIRECTEUR AQUATECH SENEGAL

‘’Il y a des manquements de la part d’Aquatech’’

‘’Aucun forage du département de Mbacké n’est à l’arrêt. C’est vrai qu’il y a des problèmes par rapport à certains villages où sites qui sont éloignés, mais ce sont des problèmes qui existaient, il y a plusieurs années. Et du jour au lendemain, cela ne se réglera pas. Les forages marchent et il faut une remise à niveau pour que l’eau soit disponible pour toutes les populations du département de Mbacké. Dire qu’on n’a pas d’interlocuteur à Aquatech, je trouve cela un peu gros, parce que le siège est installé à Thiès et nous avons un bureau à Diourbel. Je trouve un peu bizarre qu’on dise qu’il n’y a pas de répondant. Les forages sont vieux et sont dans un état de dégradation avancée. Ils datent de 20, voire 40 ans. Maintenant, il y a un programme de remise à niveau qui devait être fait. Cela réglé, on pourra passer à une phase beaucoup plus productive en termes de volume d’eau’’, déclare le directeur général d’Aquatech.

Pape Baye Diop de confesser : ‘’C’est vrai qu’il y a des manquements de la part d’Aquatech. Il y a des ratés à l’allumage. On est en train de rectifier tout cela. On s’est réuni avec le ministre à Diamniadio. On a pris des engagements qu’on a continué à réitérer devant le préfet. L’important, c’est de respecter les engagements. Il y a 2 200 forages au Sénégal. Sur les forages que nous gérons, 95 % sont fonctionnels.’’

Aux maires et usagers qui réclament le départ de sa structure, il répond : ‘’Demander le départ… Il fut une période où les gens refusaient qu’on installe des compteurs d’eau chez eux. Ils s’armaient même de bâton, de machette pour refuser les compteurs. Actuellement, c’est le contraire. C’est eux-mêmes qui se battent pour qu’on leur installe des compteurs. Notre départ n’est pas acté par leur récrimination. Notre départ sera acté éventuellement par ceux-là qui nous ont installés ici. Nos engagements, c’est de mettre l’eau à la disposition des populations en quantité suffisante et en qualité. Il faut le paiement des factures de l’électricité, l’approvisionnement du carburant, la mise en solaire de quelques sites. Le prix est fixé par l’Etat. C’est un arrêté interministériel pour tout le Sénégal.’’

‘’Les forages sont vétustes’’

Le directeur général d’Aquatech s’inscrit en faux contre les critiques sur les investissements réalisés par son entreprise. ‘’Le niveau d’engagement est excessif. Il y a eu énormément de dépannages qui ont été faits et les remplacements de pompes qui coûtent entre 1,5 et 6 millions. Depuis avril 2018, Aquatech a investi beaucoup d’argent. L’important, ce n’est pas d’évaluer ce montant d’investissement, parce que quand on prenait les forages, on savait qu’il y aurait une période de transition où les forages ne seraient pas rentables. Pour qu’un forage soit rentable, il faut qu’il passe au solaire. Mais tant que vous payez une facture d’électricité ou bien vous fournissez du carburant à 95 %, c’est certain, vous ne pouvez pas avoir de rentabilité’’, dit-il.

‘’Ce programme de solarisation, on va y arriver. Le niveau d’investissement, je vous l’assure, est au-delà de nos prévisions. Le contrat d’affermage, c’est pour une durée de 10 ans. Il y a la volonté des bailleurs de fonds d’injecter de l’argent, mais en exigeant que la réforme soit exécutée. La Banque africaine de développement (Bad) a été la plus réactive, en mettant 27 milliards pour la remise à niveau des forages de la zone Centre constituée des régions de Kaolack, Kaffrine, Thiès, Fatick et Diourbel. Il se trouve que Diourbel et Thiès ont été les plus réactives’’.

Sur le début de remise à niveau des forages et leur situation, Pape Baye Diop confie : ‘’La remise à niveau va commencer incessamment. L’Etat devra prendre ses responsabilités et utiliser d’autres voies que la négociation pour contrôler ces forages. Les forages sont vétustes. Nous sommes dans une situation de changement. Il faut remettre à neuf pour partir sur une période de dix ans. Il va falloir améliorer la qualité de l’eau. D’où le prix de 250 F le mètre cube. C’est un prix raisonnable. Il se pourrait que ce prix soit revu à la baisse. Tous les 2 000 forages doivent être remis à niveau.’’