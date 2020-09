L’Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a promis, dans le cadre du concours national de business plans ‘’Relance Covid-19’’, d’apporter des solutions à beaucoup de petites et moyennes entreprises (PME) installées dans la région de Thiès et qui sont ‘’terrassées’’ par la pandémie de la maladie à coronavirus.

Soutenir la compétitivité des petites et moyennes entreprises durement impactées par la pandémie de la Covid-19. C’est le pari qui s’est fixé l’ADEPME qui compte voler à leur secours. Rien que dans la région de Thiès, 12 167 PME ont complètement été mises à terre par le nouveau coronavirus. Des chiffres révélés hier par la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès, Mme Sangharé, lors de la présentation du projet ‘’Business Academy’’ initié par l’ADEPME.

Dans le département de Mbour, le tourisme, symbole d’une économie en marche dans cette localité, a pris un sacré coup. Un milliard de francs CFA a déjà été débloqué par l’État du Sénégal, pour redresser le secteur. Pour relancer et accompagner les PME dans ce contexte de Covid-19, l’Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises entend s’appuyer sur la 2e édition du concours national de business plans, ‘’Business Academy’’, qui verra la participation finale de 120 lauréats. Les PME qui seront retenues à l’issue des auditions et sélections vont recevoir une subvention ou financement allant de 5 à 20 millions de francs CFA.

D’après le secrétaire général de l’ADEPME, cette édition-ci, qui se déroule dans un contexte de crise sanitaire, va être axée sur la préservation des emplois. Pour lui, il faut protéger, à tout prix, les emplois déjà créés.

C’est pourquoi, rappelle-t-il, seules les petites et moyennes entreprises ayant moins de 8 ans d’existence seront éligibles au concours national de business plans. ‘’La deuxième édition coïncide avec la pandémie de la Covid-19. Et donc, l’ADEPME souhaite conserver toutes les petites et moyennes entreprises qui sont déjà en activité et préserver en même temps les emplois. Nous avons décidé, dans le cadre du concours national, de les accompagner à hauteur de 5 à 20 millions de francs CFA et de les encourager à se formaliser. Au-delà de cette compétition nationale, nous allons travailler à soutenir davantage les PME’’, a expliqué le Dr Mbaye Jean-Marie Diouf.

Pour sa part, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Omar Ndiaye, a invité l’ADEPME à soutenir davantage les PME installées dans la région et qui ont du mal à se redresser à cause des effets du semi-confinement. De plus, a-t-il soutenu, assurer une relance ‘’impérative et imminente’’.

Lors de la 1re édition du concours national de business plans, la région de Thiès a eu à obtenir 16 lauréats. L’ADEPME, a précisé son secrétaire général, y a déjà soutenu de petites et moyennes entreprises (une entreprise de collecte des déchets, une entreprise solaire, une industrie de chaussures à Ngaye Mékhé, une entreprise de recyclage pharmaceutique, etc.). Le tout à hauteur de 78 millions de francs CFA.

