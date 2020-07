C’est un macabre accident survenu, ce mercredi, qui plonge les habitants de la commune de Thilogne dans la plus grande consternation. Un petit garçon de 6 ans a été mortellement fauché par un camion frigorifique, sur la route nationale 2, à hauteur de la gare.

La victime Abou Thiéné, en compagnie de deux camarades, sortait de la maison de son maitre coranique où il avait été inscrit par ses parents, en attendant la prochaine rentrée des classes, et rentrait chez lui. C’est au moment de traverser la route pour regagner l’autre côté, que le groupe d’enfants a été surpris par un camion roulant à vive allure. Pris de panique, ils se sont instinctivement dispersés. La victime a rebroussé chemin, quand ses autres camarades ont couru vers le sens opposé. Malheureusement, le camion n’a pas maitrisé sa course et est allé heurter violemment le jeune garçon, qui est décédé sur le coup.

Le chauffeur, terrorisé, a échappé in extremis à la vendetta populaire. Il a été arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie des Agnam. Le jeune garçon a été inhumé, après la prière de 17 h, au cimetière de Thilogne.

Les jeunes parents du défunt étaient dans un état second. La mort brutale de leur enfant né, il y a 6 ans, de surcroit leur ainé, les a précipités dans une douleur contagieuse au sein de la communauté thilognoise.

Cet accident sur le tronçon Thilogne - Goleré, non encore livré par la CSE, remet au goût du jour les pressantes demandes des populations de confectionner des ralentisseurs pour dissuader les chauffeurs peu consciencieux.

Djibril Ba