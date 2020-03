Les populations de la commune de Thilogne avaient fait des pieds et des mains pour décrocher la construction d’un nouveau centre de santé moderne. Les travaux avaient démarré depuis plus de trois années, mais ils tardent toujours à se terminer. Ces retards avaient suscité le courroux des populations qui avaient arboré les brassards rouges, lors de la visite du ministre de la Santé à Agnam et à Thilogne.

Face à cet accueil peu chaleureux, Abdoulaye Diouf Sarr prit l’engagement de terminer les travaux et de remettre officiellement les clés de la structure sanitaire, le 15 décembre 2019. Un rendez-vous manqué.

De concert avec la région médicale, le médecin-chef du district de Thilogne et le comité de santé ont choisi les nouveaux locaux du centre de santé comme lieu d’isolement des éventuels cas suspects du coronavirus. Un tour effectué sur les lieux a permis de remarquer que, quasiment, toute la logistique nécessaire est là, mais la salubrité à l’intérieur de l’édifice est loin de répondre aux normes adéquates.

La menace de la Covid-19 se fait de plus en plus sentir, avec le nombre de cas confirmés qui va crescendo au Sénégal. Mais à Thilogne, la structure devra être dépoussiérée et nettoyée, avant de pouvoir accueillir d’éventuels malades.

Cette situation ne rassure guère cet ingénieur de la CSE qui n’a pas souhaité décliner son identité. ‘’Tout le dispositif doit être prêt pour faire face à cette pandémie, si jamais elle se présentait dans la localité, analyse-t-il. Cette maladie est dangereuse, raison pour laquelle il faut prévoir la riposte’’. En effet, la région dispose de deux centres hospitaliers : l’un est implanté à Ourossogui et l’autre à Matam. Ils sont distants d’à peine 10 km. À 50 km de Ourossogui, au Nord, il y a deux centres de santé modernes côte-à-côte, à Thilogne et à Agnam Civol, deux localités séparées seulement de 6 km. Ces incohérences pourraient toutefois être moins saillantes, en cette période d’état d’alerte, si ces deux structures parvenaient à répondre aux besoins ponctuels.

Le nouveau centre ouvre la semaine prochaine

Le maire de la commune de Thilogne, Sidy Kawory Dia, présentement à Dakar, annonce que le personnel soignant rejoindra les nouveaux locaux, la semaine prochaine. ‘’C’est moi qui ai demandé au personnel de ne pas déménager et d’attendre que je termine de régler quelques documents. Mais je compte rentrer en début de semaine prochaine, pour procéder au déménagement vers les nouveaux locaux. Nous prendrons toutes les mesures pour renforcer la prévention contre le coronavirus, en distribuant des équipements et du savon pour le lavage des mains’’.

A la structure de santé sise près de la case des tout-petits, les mesures de prévention sont rigoureusement respectées. Un vigile est commis à l’entrée du centre pour obliger les patients à se laver les mains avant de continuer. Madame Sall, née Bolo Lom, porte un masque de protection, en sus d’avoir un gel antiseptique à portée de main. ‘’Ce n’est pas sûr, répond-elle dans un éclat de rire à la question pourquoi met-elle un masque. Les parents qui se présentent à moi ne se tiennent pas tous à bonne distance. Pour me protéger, j’ai jugé utile de ne pas prendre de risque’’.

En attendant le déménagement la semaine prochaine, le personnel du centre de santé a déjà réceptionné les combinaisons fournies par le ministère et multiplie les sensibilisations auprès notamment des populations rurales des villages et hameaux, à travers les relais communautaires capacités pour la circonstance.

DJIBRIL BA (MATAM)