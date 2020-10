Il y aura des retrouvailles en Ligue des champions, entre Edouard Mendy, parti à Chelsea, et ses anciens coéquipiers du Stade Rennais, avec leur nouveau portier Alfred Gomis. Les deux clubs sont logés dans la poule E avec le FC Séville et Krasnodar.

Le tirage au sort de la Ligue des champions a été effectué hier. Les 32 équipes en lice pour la succession du Bayern Munich connaissent leurs adversaires respectifs en phase de poules de la plus prestigieuse compétition des clubs européens. Plusieurs joueurs sénégalais sont engagés dans ce tournoi. Et les amoureux du ballon rond auront droit à d'alléchantes affiches, dont des chocs entre Lions.

Il en est ainsi des retrouvailles entre Edouard Mendy et son ancien club, Rennes, avec son nouveau portier sénégalais Alfred Gomis. Ils partagent le groupe E avec le Séville FC et Krasnodar, qui découvriront aussi la C1.

Transféré, il y a quelques jours, Edouard Mendy va faire son baptême du feu en Ligue des champions avec Chelsea, en retrouvant ses anciens coéquipiers. ‘’Oui, c'est beaucoup d'émotion. Mais avant de partir, nous avions discuté avec mes entraîneurs et l'entraîneur des gardiens Olivier Sorin. On s'était dit que je reviendrai un jour. C'était écrit que j'allais rejouer au Rohazon’’, a réagi Mendy après le tirage au sort.

L’ancien portier rennais a confié avoir discuté sur cette affiches avec ses anciens coéquipiers, les kinés, les médecins. ‘’Tout le monde est content de me revoir, dit-il, mais sur le terrain, ils vont vouloir me mettre des buts et moi, je voudrai repartir avec la victoire’’. Les Blues font figure de favoris, avec leur expérience de la C1 (finaliste en 2008 et vainqueur en 2012), devant les Sévillans, leur principal challenger, plus habitués de la Ligue Europa qu’ils ont remportée à six reprises (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020). Pour sa première participation à la compétition, le club breton, au vu de la composition des autres poules, et notamment la possibilité d'affronter la Juventus et le Barça, au moment du tirage du chapeau 4 dans lequel il se trouvait, le verdict apparaît finalement clément pour Gomis et sa bande. Et la perspective de se qualifier pour les huitièmes de finale est envisageable.

Mané et les Reds favoris dans le groupe D

Liverpool est logé dans le groupe D de la Ligue des champions. Une poule largement à la portée des Reds. Car Sadio Mané et ses coéquipiers affronteront l’Ajax Amsterdam, l’Atalanta Bergame et Midtjylland. Le champion d’Angleterre, vainqueur de l’édition 2019 de la C1, fait office de favori. Mais la tâche ne sera pas aussi simple pour les hommes de Jürgen Klopp qui devront faire preuve de rigueur pour dominer les débats dans ce groupe. Ils devront en découdre avec les Hollandais de l’Ajax (4 titres en C1, 1971, 1972, 1973, 1995) habitués à créer des surprises en Ligue des champions. Les Anglais devront également se méfier des Italiens. Le club de Bergame avait fait forte sensation la saison écoulée. Les protégés de Gian Piero Gasperini, pour leur première participation à cette compétition, avaient atteint les quarts de finale avant d’être éliminés par le Paris Saint-Germain (2-1). Fort de ce parcours honorable, l’Atalanta jouera crânement ses chances.

Gana Guèye face à Demba Ba

Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye est logé dans le groupe H. Si le milieu de terrain sénégalais ne bouge pas entretemps, il retrouvera dans cette poule un ancien pensionnaire de la Tanière. Il s’agit de Demba Ba avec Istanbul Basaksehir. Les Trucs participent pour la première fois de leur histoire à la phase de groupes de la Ligue des champions. Finaliste de la dernière édition, le PSG croisera le fer avec Manchester United. Il y aura un air de revanche, après l'élimination des Parisiens face aux Red Devils en 8es de finale de l'édition 2018-2019.

Autres retrouvailles pour les hommes de Thomas Tuchel : le RB Leipzig. Le champion de France avait éliminé les Allemands en demi-finales du Final 8 en août dernier.

Champion de la Grèce, Olympiacos de Pape Abdou Cissé partage le groupe C avec Porto, Manchester City, favori de cette poule, et l’Olympique de Marseille. L’année dernière, le défenseur central sénégalais et ses coéquipiers n’ont pas pu franchir la phase de poules. Ils ont terminé à la 3e place du groupe B, derrière le leader Bayern et son dauphin Tottenham.

LOUIS GEORGES DIATTA