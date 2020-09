Les travaux d’achèvement de la grande mosquée de Maodo de Tivaouane ont été lancés hier. Le choix de cette date n’est pas fortuit. Hier, était célébré le rappel à Dieu de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh qui s’était personnellement investi dans les travaux de cette mosquée. L’architecte Maodou Malick Faye, en charge des travaux, a annoncé que le bijou sera livré au plus tard dans 18 mois. ‘’On ne compte pas changer beaucoup de choses. L’extérieur ne changera pas.

Le bâtiment fait par Serigne Babacar est un vestige. On veut le rénover et en faire un musée. On va y construire une bibliothèque, un bâtiment pour que les femmes y prient ainsi que de nouvelles toilettes. Le khalife général Serigne Babacar veut également qu’on construise une esplanade. Ce que nous comptons naturellement faire’’, a-t-il confié à ‘’Dakar’Actu’’. Hier soir, sur iTV, 2STV, WalfTV, TFM et la SenTV, un plateau spécial a été organisé pour collecter de l’argent et pouvoir financer la construction de cette mosquée.