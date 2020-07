Libre après la fin de son contrat à l’OGC Nice, Malang Sarr (21 ans) ne manque pas de sollicitations. Le défenseur central ou latéral gauche n’aurait pas la moindre touche en Ligue 1. Mais d’après le journal L’Equipe, ça s’agite beaucoup plus à l’étranger.

En plus du RB Leipzig et du Borussia Mönchengladbach, le Français intéresse aussi la Fiorentina, Naples et surtout le Torino, qui lui aurait transmis une offre concrète.

De leur côté, les Espagnols du Betis Séville et du FC Valence restent à l’affût. Autant dire que l’ancien Aiglon a largement de quoi rebondir avec un bon contrat à la clé.