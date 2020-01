Tortures en prison

L’un des codétenus de Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr, aurait été victime de torture. A cet effet, l’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a ouvert une enquête, suite à une saisine d’Amnesty International/Sénégal faisant état de ce fait. Une équipe d’observateurs délégués permanents de l’ONLPL a été dépêchée le jeudi 16 et le lundi 20 janvier 2020 au Camp pénal de Liberté 6.

‘’Cette équipe, composée, entre autres observateurs, d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’un expert en droits de l’homme, avait pour mission de constater et d’ouvrir une enquête sur les faits allégués’’, lit-on dans un communiqué de l’organisation reçu hier à ‘’EnQuête’’. Au terme de cette mission, un rapport sera fait et envoyé aux autorités compétentes, d’après la note reçue.