Les Spurs ont décidément du mal avec le confinement… Après la séance d’entraînement improvisée dans un parc public par José Mourinho il y a deux semaines, voilà que deux joueurs de l’effectif de Tottenham ont encore transgressé les règles ! Dans une vidéo publiée sur Instagram par Serge Aurier (27 ans, 33 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) puis effacée dans la foulée, on voit en effet l’ancien Parisien en train de s’entraîner avec son coéquipier français Moussa Sissoko (30 ans, 26 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), faisant fi des règles de distanciation sociale.

Les deux joueurs ont présenté leurs excuses dans un communiqué. "Nous souhaitons nous excuser de ne pas avoir donné le bon exemple. Nous devons tous respecter les conseils du gouvernement pour minimiser le nombre de victimes de l'épidémie.

En tant que footballeurs professionnels, nous avons la responsabilité d'être exemplaires, particulièrement dans cette période incertaine que le monde affronte", ont écrit les deux hommes qui devraient malgré tout être rappelés à l'ordre par leur employeur. "Nous allons parler aux deux joueurs impliqués", a commenté un porte-parole du club londonien. Rappelons qu’Aurier avait déjà été pointé du doigt récemment pour un entraînement effectué en présence d’un ami.