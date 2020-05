Si la Ligue 1 a été définitivement arrêtée, la Premier League pourrait elle reprendre dans quelques semaines. C'est en tout cas le souhait du gardien de Tottenham, Hugo Lloris (33 ans, 18 matchs toutes compétitions cette saison).

"Nous sommes dans une situation où tout le monde a envie de finir et d'avoir le verdict du terrain. Ce serait terrible que tout s'arrête comme ça à neuf-dix journées de la fin en Premier League. Ce serait aussi cruel pour Liverpool avec l'avance qu'ils ont... Ils sont quasiment champions. Comme pour tout le monde, il y aurait un goût d'inachevé. En plus, on arrive dans la période la plus excitante, le plus beau moment de la saison. Personne n'a envie que ça se finisse comme ça", a expliqué le capitaine de l'équipe de France pour L'Equipe.