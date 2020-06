Recruté à prix d'or (72 M bonus compris) lors du dernier mercato estival, Tanguy Ndombele (23 ans, 27 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ne veut plus jouer pour Tottenham. En effet, Téléfoot nous apprend que l'international tricolore a, lors d'un entretien la semaine passée, clairement fait savoir à José Mourinho qu'il ne souhaite plus évoluer sous ses ordres.

Une décision radicale qui atteste de la relation très compliquée entre les deux hommes, dès les premiers jours de leur collaboration. Et pourtant, l'espoir était permis avec la coupure liée au coronavirus. Désireux de bien faire, Ndombele avait été aperçu avec l'ancien coach de Chelsea, en pleine période de confinement, en train de s'entraîner dans un parc.

Une tentative vaine. C'est d'ailleurs depuis le banc de touche que le natif de Longjumeau a assisté à la victoire des siens sur West Ham (2-0), mardi. D'après L'Equipe, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont déjà à l'affût pour l'ancien Lyonnais.