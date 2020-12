Pour lutter contre l’obscurité que connaissait la ville sainte de Touba depuis un certain temps, l’association à but non lucratif Touba Ça Kanam avait initié un projet d’achat de lampadaires pour éclairer la ville. Ainsi, en 2019, elle avait acheté 1 960 unités qui ont été toutes installées dans les différentes artères.

Pour cette année, elle a encore acquis un lot de 3 000 qui vont être commencées à être installées. Soit au total 4 960 lampadaires. Ce projet vient juste après celui du reboisement qui a été bouclé dernièrement. L’association Touba Ça Kanam, créée en 2017, a pour objectif le développement de la capitale du mouridisme, selon les principes de son fondateur Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une vision de cette cité religieuse déclinée dans son œuvre ‘’Matlaboul Fawzeyni’’.