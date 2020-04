Vingt-trois personnes souffrant de la Covid-19 sont venues s’ajouter aux 31 patients déjà internés au centre de santé de Darou Marnane. Ce qui a fait que sa capacité d’accueil est dépassée. D’où l’urgence de trouver une solution. C’est ainsi que la structure de santé sise vers la sortie de Touba, en allant vers le marché aux poissons, sera aménagé pour accueillir des patients.

Ce centre, qui a été construit par un ‘’dahira’’ de talibés émigrés, va accueillir provisoirement des malades, parce que le centre en construction des maladies infectieuses dans l’enceinte du nouvel hôpital n’est pas encore terminé. Dimanche, lors du point de presse du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 57 nouveaux cas annoncés à Diourbel, les 23 cas proviennent du département de Mbacké. Et parmi eux, 2 cas sont issus de la transmission communautaire et habiteraient la ville de Touba.

Les autres sont 8 cas contacts suivis qui habitent à Mbacké et 13 cas contacts de Touba. Sur les cas suspects de Bambey habitant la maison du conducteur de la moto-Jakarta qui avait transporté le cas positif de Tivaouane, les résultats ont révélé qu’ils ne souffrent pas de cette pathologie. Ils ont été déclarés négatifs. Toutefois, d’après le médecin-chef du district sanitaire de Bambey, ‘’cette famille restera confinée dans la maison pendant 14 jours, le temps d’incubation nécessaire’’.