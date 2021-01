L’insécurité est loin de s’estomper à Touba, où les policiers continuent de mettre la pression sur les malfaiteurs. Hier, le bilan de l’année passée qui a été rendu public par le commissaire divisionnaire. Entre autres, le chef de la police de Touba dit que ses services ont renfloué les caisses du Trésor public de Mbacké avec 39 041 000 F CFA.

Les limiers des différents services de la police de Touba n’ont pas chômé en 2020. Hier, le commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, Chef de la police de la cité religieuse, a livré le bilan de ses services. Ce bilan fait état de 39 041 000 F CFA, fruit des amendes forfaitaires recouvrées. Cet argent a été versé au niveau du Trésor de Mbacké.

Concernant les accidents de la circulation, il y en a 1 003 de recensés dont 374 corporels, 603 dégâts matériels et 26 mortels. S’agissant des infractions routières, 35 258 pièces ont été saisies, 1 091 véhicules ont été mis en fourrière et 1 384 motos immobilisées. Pour cette année écoulée, la police de Touba, dans son ensemble, a saisi 39,755 kg de chanvre indien, 1 380 cornets et 71 joints de cette ‘’herbe qui tue’’.

Durant cette année qui vient de s’achever, les policiers ont combattu divers crimes et délits contre la chose publique, les personnes et les biens, et inobservation des règles de police sur la délinquance. C’est ainsi que 7 786 personnes ont été interpelées pour vérification et contrôle d’identité.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, la police de Touba ne badine pas avec les récalcitrants. C’est ce qui explique qu’elle a pu mettre la main sur 3 350 personnes pour le délit de non-port de masque dans les lieux publics et privés recevant du public. La police a reçu 5 664 plaintes qui ont été enregistrées dans les registres de main-courante et traitées dans leurs différents services. C’est ainsi que 994 soit-transmis ont été reçus du parquet de Diourbel et sont en cours de traitement.

La police est intervenue 2 424 fois dans différents quartiers de la ville de Touba. Un total de 1 197 vols a été déclaré et enregistré pour divers cas. Dans ce lot de délits et de crimes, 1 567 individus ont été conduits au niveau des parquets de Diourbel et de Mbacké. Il s’agit de 94 personnes pour détention et trafic de chanvre indien, 131 autres pour détention et usage de chanvre indien, 352 pour vol, 131 pour escroquerie et abus de confiance, et 45 pour recel.

Avec la criminalisation du viol et de la pédophilie, les 18 personnes qui ont été interpellées pour ce délit devront s’expliquer à la barre du tribunal de grande instance qui va siéger en chambre criminelle. Leur dossier est en instruction au niveau des cabinets de Diourbel. Cette chambre criminelle devra aussi se pencher sur les 4 affaires de meurtre recensées en 2020.

Dans le document de la police de Touba, on note que 23 personnes ont été arrêtées pour conduite sans permis de conduire, 6 pour complicité, 13 pour faux et usage de faux, 14 pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, 23 pour menace de mort à ascendant, 13 pour détention d’objets de provenance douteuse, 2 pour acte contre-nature, 3 pour détention d’arme blanche, 163 pour coups et blessures volontaires, 8 pour délit de fuite, 2 pour détention d’arme à feu, 29 pour violence à ascendant, 12 pour abandon d’un véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire, 20 pour jeux de hasard, 23 pour diffusion d’images à caractère personnel et pornographique, 9 pour injures publiques manifestes, 11 pour scandale en famille, 8 pour vagabondage , 101 pour rixe sur la voie publique.

Les policiers ont pu alpaguer, en outre, 2 individus pour détention et mise en circulation de faux billets de banque, 27 pour détention et usage de produits cellulosiques, 2 pour filouterie de transport, 14 pour vol en réunion commis avec violence, 26 pour blessures involontaires par accident, 5 pour ivresse publique manifeste, 9 pour usurpation de fonction et d’identité, 2 pour tromperie sur la qualité et l’espèce, 68 pour vol avec violence et association de malfaiteurs, 4 pour détention et trafic d’armes artisanales sans autorisation administrative, 9 pour exercice illégale de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui , 2 pour défaut de catégorie, 8 pour tentative de corruption, 29 pour homicide par accident de la circulation routière, 3 pour harcèlement sexuel, 12 pour transport irrégulier, 9 pour destruction de biens appartenant à autrui, 6 pour diffamation, 4 pour charlatanisme, 10 pour conduite sur instruction du parquet, 2 pour détournement de mineure, 2 pour interruption de grossesse, 2 pour abattage clandestin et 2 pour conduite en état d’ébriété.

Boucar Aliou Diallo