L’assainissement des mœurs dans la cité religieuse est une tâche dévolue à Serigne Modou Lô Ngabou et à son Dahira Safinatoul Aman. A travers un exposé, ils ont montré au khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, venu inaugurer dimanche leur siège, le bilan du travail effectué ces douze derniers mois.

Le Dahira Safinatoul Amane ou police des mœurs de Touba, a rendu public, hier, son bilan annuel, devant le khalife général des mourides qui procédait à l’inauguration de son siège situé en face de la sous-préfecture de Ndame. Serigne Modou Lo et ses collaborateurs ont frappé fort. Ils ont procédé à l’interpellation de 10 homosexuels, 18 féticheurs et 16 prostituées. D’après un document remis à la presse, ils ont aussi saisi 2 641 ballons de football, 2 255 robes et body, 55 tam-tams, 3 164 cornets de tabac, 40 coupe-coupe, 4 bongos, 30 radios-cassettes, etc., dont les photos ont été exposées.

Le bilan financier de ces saisies est estimé à environ 20 millions F CFA.

Le Dahira Safinatoul Aman a été créé en 1997, sur recommandation de Serigne Saliou Mbacké. Il est une entité de veille et de contrôle qui fait des perquisitions, si nécessaire. Son responsable moral est en croisade contre les pratiques proscrites dans la cité religieuse. Il ne cesse de demander aux dignitaires mourides, surtout aux descendants directs de Serigne Touba, à ‘’commencer à balayer devant leur porte et à donner le bon exemple, si tant est qu’ils veulent que les autres habitants de Touba respectent les interdits prononcés par les différents khalifes’’.

Lors de la cérémonie, le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Mbacké Gaindé Fatma a plaidé pour la transformation de Safinatoul Amane en police municipale pour lutter contre l’insécurité grandissante à Touba, cité religieuse située à près de 200 km de Dakar. ‘’Touba est devenue une métropole. C’est la deuxième ville du Sénégal, en termes de population où l’insécurité est en train d’atteindre des proportions inquiétantes. C’est la raison pour laquelle il urge de développer certaines stratégies pour lutter contre le vagabondage et le banditisme dans la cité religieuse. Pour cela, je pense que transformer Safinatoul Amane en police municipale serait une bonne chose’’, a-t-il soutenu.

Réputée calme auparavant, la ville religieuse de Touba a enregistré, ces derniers jours, des cas d’agression mortelle et d’assassinat. Le crime commis tout récemment est celui d’un certain Modou Lo. Il a eu une altercation avec son bourreau à qui il demandait de quitter les alentours de la mosquée. Au cours de leur bagarre, l’homme en question lui a administré un coup de gourdin à la tête, avant de le poursuivre jusqu’au domicile du 2e khalife général des mourides où il l’a finalement égorgé.