Le consensus n’a pas prévalu, dans la fermeture du marché Ocass d’où ont été notés 2 cas de transmission communautaire. La décision est de s’en remettre au guide spirituel des mourides. Seul Serigne Mountakha pourra décider ou non de la fermeture dudit marché, telle que l’ont souhaitée les autorités sanitaires.

La rencontre entre les commerçants, les autorités administratives, le médecin-chef de la région médicale et les représentants de la mairie s’est terminée en queue de poisson, hier. Le délégué du marché Ocass et ses collègues se sont opposés à la fermeture du marché. De sources concordantes ayant assisté au conclave renseignent : ‘’Les commerçants disent qu’il est inconcevable que les gens décident comme ça de fermer le marché, dès ce mardi, sans au préalable avoir pris langue avec eux.’’

Après quatre heures de discussions infructueuses, ils se sont rendus auprès du khalife général des mourides. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aura le dernier mot. C’est lui qui va décider de la fermeture ou non du marché Ocass, telle que demandée par le médecin-chef de la région médicale. Docteur Mamadou Dieng : ‘’Je pense qu’il faut systématiquement fermer le marché et arrêter le transport entre Mbacké et Touba.

On avait beaucoup discuté sur les mesures qu’il fallait prendre au niveau du marché. On avait demandé de revoir l’heure de fermeture du marché, en la ramenant de 16 h à 15 h. Et ensuite de systématiser le port du masque, dans le marché, pour les clients et les commerçants. On avait aussi demandé de systématiser le port du masque dans les transports publics. Aujourd’hui, il y a une mesure qui est tombée pour rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics. En ce moment, vu le contexte épidémiologique actuel, le préfet de Mbacké a convoqué une réunion, au cours de laquelle, certainement, de nouvelles mesures seront prises. Je pense qu’on doit aller vers la fermeture du marché.’’

A sa suite, le gouverneur de la région, dans un entretien avec l’APS, n’a pas exclu la fermeture du marché Ocass.

Boucar Aliou Diallo