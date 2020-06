La distribution alimentaire tarde à être effective dans la région de Diourbel où des communes comme Touba-Mosquée attendent avec impatience sa mise à disposition.

A quand la distribution des kits alimentaires ? Cette question semble être la mieux partagée auprès des populations de la commune de Touba-Mosquée, bénéficiaires des kits alimentaires. Elles ne savent plus à quel discours se fier, tellement, il leur a été annoncé, depuis la cérémonie officielle de lancement de la distribution alimentaire tenue le 21 mai passé à Darou Salam Typ, que celle-ci était imminente.

Oumy Ndoye, rencontrée à Darou Marnane, avoue : ‘’Tant que je n’aurai pas reçu mon kit alimentaire, je ne pourrais pas croire à ce que ces tenants du pouvoir disent. Heureusement que nous avions reçu un appui du khalife général des mourides et celui de la commune. Si c’était seulement l’aide promise par l’Etat, on allait passer de vie à trépas, parce que cela fait 3 mois que le président de la République l’a annoncé et depuis, on attend.’’

Oumy Ndoye n’est pas la seule personne qui attend avec impatience la remise du kit alimentaire. Alioune Badara Diop l’est aussi. Rencontré au quartier Ndianatoul Mahwa, il lance, dépité : ‘’C’est parce qu’ils ne sont pas dans des difficultés comme nous. Quand tu dois aider ton prochain, sois diligent.’’ Dans cette ville, capitale du mouridisme, les belles villas qui ceinturent la grande mosquée sont l’arbre qui cache la forêt. La pauvreté existe bel et bien, et même dans cette cité religieuse. D’ailleurs, il est noté que 37 586 ménages, soit 300 688 personnes répertoriées dans le RNU recevront cette aide, mais le nombre est très minime. Une source proche du service de l’action sociale renseigne que ‘’ces données du RNU sont loin de refléter la réalité. Elles sont désuètes et anciennes, parce qu’elles n’ont pas été renouvelées depuis maintenant quatre années. Vouloir maintenant se fier à ce RNU pour cibler des ménages, ce n’est pas sérieux’’.

D’ailleurs, c’est l’une des raisons qui expliquerait que les kits alimentaires ne soient pas encore distribués. L’autre explication, réside dans le fait que les kits alimentaires ne sont pas encore au complet. Touba n’est pas la seule localité à ne pas recevoir son quota de kits alimentaires. Les 15 autres communes du département de Mbacké, hormis celle de Darou Salam Typ, attendent avec impatience le début de la distribution de cette aide alimentaire. Dans le département, c’est ce lundi que la distribution va commencer, après Diourbel la semaine dernière.

Pour rappel, la région de Diourbel a un quota de 98 646 ménages, soit 789 168 personnes. Sur les 98 646 ménages, les 56 755 proviennent du Registre national unique (RNU) qui regroupe les ménages les plus vulnérables du pays’’, confiait, le 14 avril dernier, Demba Diouf, le directeur régional du développement communautaire dans un entretien avec la presse. Dans ce quota, le département de Bambey compte 20 235 ménages dont les 14 848 inscrits sur le RNU et les 5 827 choisis dans les comités de ciblage quartiers et villages. Le département de Diourbel compte 18 724 ménages dont 12 841 du RNU et le reste enrôlé au niveau des comités villageois ou quartiers de ciblage. Il y a 3 883 ménages. Le département de Mbacké a un quota de 59 687 ménages dont les 29 0 66 sont sur le RNU et les 20 021 ménages seront cherchés au niveau des comités de ciblage.

‘’La région de Diourbel doit recevoir 100 mille tonnes de riz, 10 mille tonnes de sucre, 10 mille tonnes de pâtes alimentaires et 10 mille tonnes de savon’’, assurait Demba Diouf, le directeur régional du développement communautaire. Il ajoutait, lors de cet entretien, que ‘’dans 10 jours au maximum, les distributions vont démarrer avec le RNU, et au fur et à mesure que les comités de ciblage se réunissent, les autres bénéficiaires vont recevoir leur aide’’. Soixante jours après, les populations attendent encore cet appui.

