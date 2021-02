 Toure Kunda 

Triste nouvelle pour le monde de la musique. L’artiste Hamidou Touré du groupe Touré Kunda a rendu l’âme dans la matinée d’hier, des suites d’une longue maladie. ‘’Notre grand frère membre de Touré Kunda a participé aux albums “Salam” & “Sounke”, a rappelé le groupe de musiciens annonçant la nouvelle a ses fans.

Originaire de la Casamance, au Sénégal, Hamidou Touré aka Séta Touré était un auteur-compositeur, percussionniste et chanteur développant de l’afro-pop tiré de la musique mandingue version soninké, avec des incursions afro-cubaines. Il était l’un des frères aînés des Touré Kunda et le père de Daby Touré. Installé pendant des années en Mauritanie, il y fonde le groupe Xumaru, actif de 1976 à 1990. Son arrivée à Paris, en France, pour rejoindre ses petits frères Ismaïla, Sixu Tidiane et Ousmane Touré de Touré Kunda, fondé en 1977, coïncide avec l’enregistrement de l’opus ‘’Salam’’ en 1990, renseigne Afrissone.

Ainsi, il participera à leur spectacle mi-musical, mi-théâtral reconstituant une journée d’un village de Casamance, présenté au Palais des Congrès. Ce spectacle fera l’objet d’un album live, ‘’Sounké’’, enregistré dans cette mythique salle parisienne. Mais un an plus tard, le groupe éclate : Ousmane Touré et Séta Touré quittent le navire et s’engagent chacun dans une carrière solo. Depuis son départ de Touré Kunda, Séta Touré a réalisé plusieurs projets personnels, dont ‘’L’album’’ (CD – 1994), ‘’Africa’’ (CD – 1994), ‘’Naye/Kaira’’ (Single – 1994), ‘’Yakhareke/Sah’’ (Single – 1996), ‘’Soma/Diamma’’ (Single – 1999) ou encore ‘’Douna’’ (CD – 2000)…