Les populations de Touré Mbonde. Face à leurs difficiles conditions de vie liées à l’enclavement de leur commune et à l’absence d’infrastructures de base, elles continuent de ruminer leurs colères. Encore une fois, elles ont interpellé les autorités étatiques, ce week-end. Ces autochtones réclament, outre l’accès de leurs jeunes aux postes de responsabilités, un désenclavement de leur commune, à travers le bitumage de l’axe Diourbel - Ndindy et un accès universel à l’électrification.

‘’La commune regorge de cadres et des responsables engagés qui méritent d’être promus à de hauts postes de responsabilités, afin de les renforcer davantage dans leur base. Cependant, nous constatons, pour le déplorer, que les nominations et les choix à des postes de responsabilités sont presque exclusivement réservés à la commune de Diourbel. Les jeunes qui se donnent corps et âme pour la défense de la politique et de l’action du chef de l’Etat sont laissés en rade dans les formations professionnelles et l’accompagnement pour l’acquisition d’emplois décents’’, rumine Aldiouma Ngom, responsable politique local.

Face à la presse, samedi dernier, avec d’autres jeunes de la contrée, ils ont remis sur le tapis la vieille doléance des populations qui n’ont de cesse réclamé le bitumage de la route Diourbel - Ndindy via Touré Mbonde. Jusqu’ici en latérite, cette route, de l’avis de Youssou Faye, cause des nuisances aux populations en général et aux enfants en particulier. Ces derniers, pour la plupart, souffrent d’infections respiratoires. C’est la raison pour laquelle Cheikh Niang demande la reprise des travaux de la route reliant Diourbel à Ndindy. Initialement prévus pour dix mois, ces travaux entament leur 2e année. Des lenteurs que déplorent les populations depuis lors.

Dans leur plateforme revendicative, les jeunes de Touré Mbonde réclament aussi un accès universel à l’électricité. Sur les 42 villages que compte la commune, seuls 14 sont électrifiés. Ils demandent ainsi l’électrification des autres bourgades.

Située dans le département de Diourbel, dans l’arrondissement de Ndoulo, la commune de Touré Mbonde est peuplée d’environ 14 000 habitants. Les principales activités des populations sont l’agriculture, l’élevage et le commerce.

