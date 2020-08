Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a organisé, mardi dernier, à Diamniadio, une réunion sur l'évaluation du Programme de résilience économique et sociale dans son secteur, en présence du ministre Alioune Sarr, du président du Comité de suivi Force-Covid-19, le général François Ndiaye. A cette occasion, le fonds de résilience attribué au secteur du tourisme et des transports aériens a été évalué en présence des acteurs de l’hôtellerie et de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

Selon le communiqué dudit ministère reçu à ‘’EnQuête’’, l’enveloppe de 77 milliards de francs CFA allouée a été répartie comme suit : 45 milliards ont été affectés au Hub d’Air Sénégal afin de conserver 300 emplois directs et de maintenir 8 avions en état fonctionnel pour un redéploiement optimal ; 15 milliards ont été alloués au crédit hôtelier et touristique pour soutenir toutes les entreprises de la chaine de valeur touristique et hôtelière.

Aussi, 5 milliards ont servi au soutien et à l’accompagnement des entreprises et agences du portefeuille de l’Etat et 5 autres ont été alloués au crédit du transport aérien pour financer 33 entreprises et préserver 1 458 emplois. Pour le reste, 12 milliards ont été affectés au paiement des hôtels réquisitionnés dans le cadre de la prise en charge des cas de Covid-19, exécutés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.