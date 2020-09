Macky Sall lance la modernisation de l’Administration dans les régions à Kaffrine Dans le cadre de la modernisation de l’Administration sénégalaise, le président de la République, Macky Sall, s’est également rendu dans le Ndoucoumane, où il a visité les chantiers de la sphère ministérielle régionale de Kaffrine, une composante d’un projet national d’un coût de 21 milliards de francs CFA qui commence avec les régions de Thiès, Diourbel et Sédhiou. Après la sphère ministérielle de Diamniadio et la maison des Nations Unies, la sphère régionale de Kaffrine coûtera 8 milliards de francs CFA. Trente services administratifs y sont prévus dont les nouvelles résidences du gouverneur, du préfet, etc. Kaffrine attend aussi la réalisation d’autres projets que le chef de l’Etat a annoncés, dont la construction de la route Kaffrine - Nganda et l’hôpital régional de Kaffrine, pour 14 milliards de francs CFA.