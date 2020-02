Le sérigraphe Youssou Ndiaye risque une peine de 10 ans de travaux forcés. Il a comparu, ce mardi 4 février, devant la chambre criminelle, pour trafic de drogue.

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur Youssou Ndiaye, après avoir reçu une information selon laquelle, le 16 juin 2016, il allait recevoir une importante livraison de drogue. Arrivée sur les lieux aux Mamelles, ils ont mis en place un dispositif de surveillance pendant des heures. Ce qui leur a permis de noter des entrées et sorties dans la maison ou logeait le présumé trafiquant. Ils ont fait irruption dans sa chambre où 62 kg de chanvre indien, répartis dans 4 sacs noirs, ont été trouvés dans son placard, ainsi que 86 cornets et du matériel de conditionnement, à savoir 7 paires de ciseaux et du scotch, sans oublier 135 mille francs en petites monnaies.

Il a été arrêté par les forces de police et entendu dans les locaux de la Dic. Il avait confessé avoir reçu cette drogue de son fournisseur, qu’il devait écouler à son tour. Mais devant le juge d’instruction, il a servi une autre version. Il a, en fait, déclaré que la drogue lui a été confiée par une certaine Anna Sarr qui l’avait reçue de son petit ami Baba Ndiaye qui s’adonnait à un trafic et a été épinglé.

Devant la chambre criminelle, il a servi une troisième version et expliqué qu’Anna l’avait appelé au téléphone pour lui confier des affaires. Puisqu’il devait sortir, il lui avait laissé la clef de la chambre sous le paillasson. ‘’J’ignore qu’il y avait de la drogue dans le sac’’, s’est-il défendu. Précisant que c’était juste un sac noir et non quatre, comme décrit par les enquêteurs.

Cependant, le parquet, convaincu de sa culpabilité, a requis une peine de 10 ans de travaux forcés à son encontre, alors que Me Mamadou Guèye et son codéfendeur ont trouvé exagéré la notion de trafic de drogue. Ils ont demandé de disqualifier les charges en offre et cession et une application bienveillante de la loi.

La cour rendra sa décision le 18 février prochain.

Fama Tall