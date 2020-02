La décision est tombée pour Youssou Ndiaye, le sérigraphe qui avait comparu ce 3 février devant la chambre criminelle pour trafic de drogue. Au final, la chambre a suivi le réquisitoire du parquet et l’a condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés, en sus des 10 millions d’amende ferme.

Pour rappel, le 16 juin 2016, la Dic a fait une perquisition chez le sérigraphe, après un renseignement d’un anonyme. Une quantité de 62 kg de drogue a été trouvée dans son placard répartie dans 4 sacs noirs, 86 cornets, du matériel de conditionnement ainsi que 135 000 F CFA en petite monnaie.

Youssou avait prétendu qu’il n’y avait qu’un seul sac qui lui avait été confié par son amie Anna Sarr et non quatre comme cités par les enquêteurs et qu’il ignorait le contenu du sac.